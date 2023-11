Compras de Navidad, ¿cuál es la mejor fecha para realizarlas?

La Navidad es una de las épocas favoritas del año y la más esperada por algunos, ya que es una época de compartir tiempo en familia, recibir regalos y renovar nuestros sueños para el siguiente año. También se considera de las festividades donde más gastamos dinero, e incluso subimos de peso debido a toda la comida que se cocina en estas fechas, pero si quieres ahorrar y estar listo para la Nochebuena, checa esta información.

¿Cuáles son los mejores regalos para dar en Navidad?

Depende de los gustos de tus seres queridos y el presupuesto que tengas, pero lo ideal es tener una lista con dos o tres opciones donde puedas elegir qué darles como regalo de Navidad, pues muchos prefieren pedir lo que van a recibir, aunque también puedes sorprender a alguien con algo que crees que necesita o que sepas que le gusta o si ha estado esperando mucho para ello, como un celular o una consola, un viaje, ropa, entre otros.

Te puede interesar: Navidad con Feng Shui así debes decorar tu casa para atraer prosperidad el 2024

¿Qué día debes hacer tus compras navideñas?

Además de evitar gastar de más o comprar regalos que posiblemente no usarán o no les van a gustar, también debes tomar en cuenta las fechas en que es mejor realizar las compras navideñas, por ejemplo, tener en cuenta el Black Friday y el Buen Fin, así como promociones de meses sin intereses, rebajas o descuentos para aprovecharlas al máximo, es ideal que vayas ahorrando desde meses antes para que no te agarren desprevenido.

También debes tomar en cuenta que dejar todo a la mera hora te complicará encontrar lo que quieres, ya sea en comida o regalos, pues se agotan o las tiendas estarán abarrotadas de gente. De acuerdo con algunos reportes estadísticos, la mejor época para comprar regalos es desde noviembre.

Para ir al super y hacer el mandado los lunes en la tarde es el día en que está despejado, evitar a toda costa el mediodía del domingo. El año pasado, el 3 de diciembre, el 17, el domingo 18, jueves 22 y el viernes 23 fueron los días que se predijeron en que habría más gente, así que evítalos este año también.

Debes tomar en cuenta ciertos aspectos para tus compras antes de diciembre:

Promociones

Precio

Disponibilidad

Aunque hay quienes prefieren comprar de manera online y ahorrarse el ir a una plaza comercial, pero debes tomar en cuenta que por estas fechas los servicios de entrega se saturan y los envíos se retrasan, por lo que pide con anticipación o llegará retrasado.