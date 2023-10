Mantén el aliento antes de saber el significado del emoji de WhatsApp del mono que se tapa los ojos

Son varios los usuarios de WhatsApp que gustan utilizar emoticones para saludar y hasta acompañar su mensaje de “buenos días”. Si bien en la actualidad hay más de 500 íconos, hay ciertos que necesitan una explicación ya que seguro crees que tiene un significado en particular y no era tan así.

Los emojis que esta app de mensajería que es de la propiedad de Meta, tienen un significado implícito, pero hay otros que necesitan de interpretación, como es el caso del monito tapándose los ojos. ¿Sabes qué es lo que realmente significa? Para saberlo recurriremos a Emojipedia para despejar todas nuestras dudas.

Monitos de WhatsApp. Fuente: Pinterest.

Esto significa el emoji del monito que tiene WhatsApp

Si eres de usar mucho WhatsApp para comunicarte, te vamos contar sobre uno de sus iconos más utilizado a la hora de tratar de decir sin palabras. Según el portal Emojipedia este emoji del mono que se tapa los ojos es uno de los tres monitos que realizan una acción en la aplicación.

Asimismo detalla que el emoji del monito que se tapa los ojos significa “que no quiere ver el mal”. A menudo se usa como una forma lúdica de transmitir una risa, incredulidad, encogimiento. También puede utilizarse en la expresión “¡No puedo creer lo que estoy viendo! o no puedo soportar mirar!”

Monito de WhatsApp. Fuente: Pinterest.

Este emoji de WhatsApp se considera racista en algunos contextos, particularmente cuando se usa para menospreciar, insultar y abusar de las personas de piel oscura, especialmente las personas de raza negra. Cabe precisar que los Tres Monos Sabios en la app de Meta representan el proverbio No veas el mal, no escuches el mal, no hables mal.

