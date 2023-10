VIDEO: Joven se gradúa con el mejor promedio, pero nadie de su familia lo acompaña, las redes estallan y le llueven felicitaciones

A través de redes sociales suelen circular diversas historias y momentos que se vuelven pronto virales o incluso en una tendencia que todos quieren saber o probar, pero también existen algunas publicaciones que ponen en duda a los creadores de este tipo de contenido, y así sucedió recientemente con un video compartido a través de TikTok.

Se trata de un video compartido por un joven identificado como Abraham Jiménez quien en dicho audiovisual contó que fue a la entrega de reconocimientos de su carrera universitaria en donde incluso destacó como el mejor promedio de su generación pero el detalle fue que nadie de sus familiares lo acompañaron para disfrutar y celebrar de dicho momento, lo cual lo puso triste.

FOTO Tiktok: @tabalminutomx

La historia de Abraham Jiménez

Ante ello, incluso en el video colocó de fondo musical la canción “Frente a frente” de Jeanette, por lo que pronto miles de usuarios compartieron su video, lo comentaron y le dejaron un “like”; ahora esta historia se ha hecho viral y varias personas han reaccionado al respecto.

“A mi familia se le olvidó venir”, describrió en este video que pronto se hizo viral pero donde también se dividieron las opiniones, poniendo en duda la veracidad de esta historia contada por el propio Abraham.

Este video lo acompañó de fotografías donde aparece él tomando su título, específicamente un fólder color caqui, usando un traje azul marino con corbata y un portafolio café de piel, mientras muestra un semblante triste y hasta decepcionado por la situación.

Nadie lo acompañó en su graduación

Un aspecto importante y que muchos usuarios que pusieron en duda su historia, es que destacaron que Abraham Jiménez no indicó la carrera de la que se graduó ni mostró realmente el título con la mención de ser el más destacado de su clase, demostrándolo con su alto rendimiento y promedio.

Luego de no destacar más detalles sobre por qué su familia no asistió a este evento importante para él, los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, donde algunos contaron sus experiencias propias al respecto, mientras que otros le aconsejaron olvidarse de su familia cuando él esté “en la cima”.

Otros usuarios le comentaron que se sentían orgullosos de este nuevo logro, aunque no se conozcan, además recibió múltiples felicitaciones por aparte de los usuarios en TikTok, mientras que otros le dijeron que en realidad la persona que le tomó el video estuvo con él, así que debe ver el lado bueno y saber que no estaba totalmente solo.

