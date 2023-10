VIDEO | Novio genera polémica por sacar un anuncio de auxilio en sus votos en plena ceremonia

La boda es uno de los momentos más importantes para muchas parejas y, por ello, varios tratan de hacer este evento algo más especial restando tensión con divertidos gestos, pero algunos de éstos no tienen el efecto esperado por quienes los planean. Tal y como ocurrió con un hombre que generó gran indignación en redes sociales por el letrero que mostró en plena ceremonia durante sus votos.

Las sorpresas para los novios y para los invitados en una boda son cada vez más elaboradas y ante esto se busca una manera creativa de dejar fuera los ya conocidos protocolos, pero en ocasiones las bromas son llevadas a otro nivel reflejando, para muchos, un problema real. Algo que en lo que puntualizaron internautas con el letrero que mostró el novio durante su boda frente a todos los invitados, algo que generó una evidente molestia entre los presentes y la novia que no pudo contener su furia en el altar.

El video comienza con lo que sería uno de los instantes más románticos en la boda cuando la pareja lee sus votos, una ilusión que reflejó la novia mostrando en todo momento una sonrisa. Pero la alegría le duró poco, pues cuando el novio sacó el papel y pudo ver el mensaje que había escrito al reverso de inmediato cambió su actitud.

Novio pide “ayuda” en plena ceremonia

El novio tenía escrito “help me” (ayúdame) en la hoja de sus votos que mostró a todos los invitados en plena ceremonia, aunque algunos rieron al instante el silencio del resto de los presentes generó gran incomodidad. A esto se suma la molestia de la novia, quien furiosa por el acto golpeó al novio con el ramo.

Molesta, la novia golpea al novio con el ramo. Foto: Captura de pantalla TW @MerGarza

Al percatarse de la molestia de la novia y el silencio entre los invitados, el novio dejo claro que se trataba de una broma. El video se hizo viral de inmediato en TikTok, donde fue compartido por la cuenta @lifecoachshawn, y los comentarios no se hicieron esperar entre quienes expresaron su total apoyo a la novia calificando de “mal gusto” la supuesta broma del novio y aquellos que puntualizaron en que se trataba de algo gracioso.

“Yo me iría a llorar y dudaría en casarme, realmente este tipo de bromas/humor no son algo con lo que yo esté de acuerdo”, “Somos diferentes y en ese sentido, pues a lo mejor así es el humor de ellos”, “¿Por qué se casan con gente que no les caen bien? Uno pensaría que se casan con alguien que quieren y respetan”, “No me caso, qué horror estar con alguien así” y “Además en esas bromas siempre es la mujer quien "amarra" al hombre, como si el matrimonio fuera el final de la libertad o de la vida o de la juventud o que se yo”, fueron algunos de los comentarios.

Novio genera indignación por "broma" al leer sus votos. Foto: Captura de pantalla TW @MerGarza

