Somos Arte experiencias te lleva a conocer la cultura de la Ciudad de México

Alejandra Martínez-Gallardo Vargas y Sonia Lira crearon Somos Arte experiencias, un proyecto que busca divulgar la cultura a través de la realización de visitas guiadas y culturales en la Ciudad de México.

“Sony y yo nos conocemos desde hace muchos años y nace de esta amistad… una amiga en común nos presentó, y chistosamente nos conocimos en una exposición en Bellas Artes. Sonia dio muchos años clases de historia y yo una época antes de la pandemia trabajé en Travesías, vino la pandemia y pues todo se acabó, yo siempre me quedé con la cosita de que hiciéramos esto, hacer experiencias en la CDMX a fondo, con la idea de conocer la ciudad."

"Un día le hablé a Sonia, en enero del año pasado, y le dije tengo ganas de hacer este proyecto, al día siguiente ya estaba en mi casa y ya estábamos planeando la primera experiencia”, recordó Alejandra, a lo que Sonia agregó, “sí, fue rapidísimo. Estamos muy contentas porque creemos que tenemos un producto muy padre, que además enriquece a las personas intelectualmente, pero sobre todo del corazón, y eso, la verdad, nos deja muy satisfechas”.

Lugares como Xochimilco desde una visión distinta y con visitas únicas. Foto: Cortesía

En Somos Arte podemos encontrar muchísimas experiencias distintas como visitas privadas a museos, esto con expertos en diversos temas e incluso a puertas cerradas para algo más privado, tour en bici por zonas emblemáticas como Coyoacán o para conocer los mejores tacos, o vivir un amanecer en Xochimilco.

En sus redes sociales dan a conocer el calendario de experiencias que tendrán y a las que te puedes unir; también cuentan con experiencias hechas a la medida, corporativos o eventos especiales, en donde las visitas pueden culminar en un desayuno, cena o cóctel en espacios increíbles, como casas históricas. Todas sus experiencias se basan en diseño, arte, arquitectura, arqueología, gastronomía, y wellness.

“De verdad es que no acabas con la Ciudad de México, y eso es una parte de las cosas que tratamos de promover. Vivimos en una de las mejores ciudades del mundo que ofrece todo... nosotros que la tenemos aquí todo el tiempo no vamos al Centro, a los museos, no conocemos las propuestas que ofrecen los artistas, eso es un poquito el lado que nosotros tratamos de abrir”, compartió Alejandra.

Sonia, por su parte comentó sobre la cantidad de arte que hay aquí: “De repente las personas están muy interesadas por ir a Nueva York a ver arte, o a París o Alemania. Y en una reciente entrevista que Martha Stewart le hizo al periodista de arte más importante del New York Times, le preguntan ‘¿y cuál es la ciudad para ver arte?’. No contestó París, no contestó Berlín, ni Nueva York, contestó México”.

Las visitas a los museos más importantes de la ciudad con expertos en diversos temas. Foto: Cortesía

Asimismo, nos compartieron algunas joyas que han descubierto a raíz de este proyecto.

“A mí me encantó hacer el barrio judío y descubrir el palacio de medicina, que era en la antigua escuela de medicina de la UNAM, que también antes fue la Inquisición. Ver, por ejemplo, la farmacia, estas botellitas antiguas que había, eso para mí fue una sorpresa increíble. A veces el Museo Nacional del Virreinato, que es tan grande y tan enorme, es una sorpresa para todo el mundo porque nadie sabe que tenemos ese gran tesoro en México."

"La escuela de ballet de Amalia Hernández, saber toda la trayectoria, toda la historia, y además tomar una clase de baile de salón con estos grandes bailarines. Entonces, te juro que hay sorpresas cada vez”, compartió Sonia. “Hasta para nosotras no hay ninguna experiencia que sea igual, por ejemplo, llevamos a un señor de 80 y tantos años de origen alemán que quiere hacer una visita privada al Templo Mayor y después una cena en una casa del siglo XVII en el Centro, no venía al Centro hace 20 años. Esta ciudad maravillosa que tenemos y que nadie la vive”, finalizó Alejandra.

Ofrecen experiencias personalizadas que pueden incluir cenas, cocteles o desayunos. Foto: Cortesía

“Nuestras experiencias son diseñadas y curadas, hechas a la medida. No es nada más el tour, nosotros ofrecemos un plus, si vamos a un museo a lo mejor nos recibe el curador o la arqueóloga que hace las excavaciones, eso es increíble”.

Síguelas en: @somos_arteexperiencias

En sus redes sociales puedes ver el calendario de visitas de cada mes o preguntar por un evento privado.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

MAAZ