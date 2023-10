Conflicto Israel-Hamás: ¿Abundan las posturas acríticas en la guerra?

La guerra que inició entre Hamás e Israel no ha dado tregua desde el 7 de octubre, fecha en la que estalló este conflicto, desde entonces miles de personas han usado las redes sociales para demostrar su inconformidad ante esta inaceptable situación. Algunos también aprovechan para exponer sus posturas, unos apoyan a Israel, otros a Palestina, pero ¿realmente la sociedad occidental debe tomar una postura ante la guerra?

Es un tema tan delicado que vale la pena ser complejizado, porque claro, es normal tener ciertas posturas políticas y apoyar movimientos sociales con los que las personas se sientan identificados, pero el asunto entre Hamás, Israel y Palestina es más complejo de lo que parece.

Protestas en apoyo a Israel y Palestina. Foto: especial

Para adentrarse en este tema, el escritor Nicolás Alvarado aborda el conflicto de Medio Oriente junto a Ricardo Becerra, periodista y activista. Ambos intercambian puntos de vista, y hablan sobre la postura que muchas personas han defendido, ¿es válido ponerse del lado de alguien en una situación de guerra? Para conocer todo lo que dialogaron, escucha el episodio completo de La pinche complejidad aquí.

Civiles entre los más afectados por atentados entre Hamás e Israel

Este es un conflicto identitario que no da pie a la paz, más allá de frenar los ataques, los bombardeos y muertes van en aumento. Se debe hablar principalmente de derechos humanos, derechos internacionales, leyes y política. ¿Qué postura justifica las muertes de inocentes?

Palestina no es Hamás, ni Hamás es Palestina

Las posturas pueden ser equivocadas, porque no se conoce el trasfondo de la situación, ante esto muchas personas han cometido el error de pensar que Palestina es lo mismo que Hamás, o al revés. Es normal desconocer sobre un conflicto que lleva años existiendo, pero no se debe caer en la posición de apoyar a alguien más, y al otro no solo por tener una idea incorrecta del tema. Es importante mantenerse informados para tener un pensamiento crítico.

Tomar una postura a favor de Israel pensando que Palestina es quien está atacando, podría convertirse más bien en una postura acrítica. ¿Cómo ofrecer una salida a las fuerzas palestinas que no están con Hamás?