¡En pleno huracán!, pareja se casa en medio de la tormenta y se vuelve viral | VIDEO

Las últimas semanas han sido complicadas para varios estados de México debido a los fenómenos climáticos que han traído desde viertes vientos y lluvias, hasta inundaciones y daños en hogares o negocios e incluso lamentables fallecimientos de personas que resultaron afectadas por todo lo anterior. Aunque en los últimos días no se ha dejado de hablar del huracán "Otis" que tocó tierra en Acapulco, Guerrero, la semana pasada la llegada de "Norma" al norte del país también dejó algunas afectaciones.

Sin embargo, las afectaciones y el clima inestable de hace poco más de una semana por la presencia del huracán "Norma" no impidió que las personas continuaran con sus actividades diarias y con normalidad, al menos así lo demostró una pareja que pese a las recomendaciones de no exponerse a salir a las calles por la presencia del fenómeno climático, continuaron como si nada con la celebración de su boda.

Así se veía la novia en su gran día. (Foto: TikTok @ilianvaldez4)

También puedes leer: Papá soltero se vuelve viral luego de sus polémicas palabras: "nunca saldría con una mujer fea"

Por supuesto, al hacerlo público en un video de TikTok, la pareja rápidamente se volvió viral y los internautas aseguraron que esto era verdadero amor, en especial porque no solo el novio y la novia se vieron más enamorados que nunca, sino también porque sus invitados le sacaron brillo a la pista de baile pese al mal clima.

¡Viva el amor! Pareja no canceló su boda pese a las intensas lluvias del huracán "Norma"

A través de TikTok se volvió viral el video de la usuaria identificada como @ilianvaldez4, quien aseguró que esta fue la mejor boda por las afectaciones del clima. En la grabación se le llegando a lo que parece ser la iglesia mientras la fuerte lluvia cae a sus espaldas; ante ello una persona le acercó un paraguas para no arruinar su look nupcial, mientras que otro más le sostuvo el vestido para no ensuciar el pulcro color blanco.

Así caminó al altar. (Foto: TikTok @ilianvaldez4)

Si bien en la grabación la usuaria no agregó muchos detalles del festejo, sí dejó ver que ni ella ni su pareja eran los únicos animados del día, pues sus invitados con looks de fiesta y extra elegantes también se sumaron a la emoción de la boda al bailar en la pista sosteniendo sus paraguas para no mojarse de más. Aunque un momento en particular que sorprendió a muchos fue que tanto los novios como sus seres querido terminaron metiéndose a la alberca con todo y el mal clima.

Por su parte, la novia dejó ver en video algunas imágenes de cómo se transportó de su hogar a la iglesia y al salón en carro mientras la lluvia caía hasta inundar las calles, aunque nada de esto fue impedimento para que disfrutara de su gran día. Ante la curiosidad de los usuarios de TikTok que vieron su video, la novia no dudó en compartir algunos detalles más precisos sobre su festejo.

La novia en la alberca. (Foto: TikTok @ilianvaldez4)

"Me casé en medio de un huracán", dijo la recién casada en un segundo video en el que también explicó que desde hace tres meses había planeado el gran festejo, ya que no querían que pasara más tiempo para unirse en matrimonio y ante ello bromeó: "Yo creo que por tercos nos llovió. Decidimos hacerla en tres meses".

Aunque la joven viral precisó que en un inicio todo iba muy bien, a semanas de su boda las noticias advertían de un huracán en Sinaloa, algo que se cumplió, pues incluso cuando iniciaron con la decoración sus hermanas se enfrentaron a las fuertes lluvias. "Me levanté y la lluvia estaba más fuerte, el cielo estaba más negro y yo dije me voy a casar y va a estar lloviendo".

(Foto: TikTok @ilianvaldez4)

Entre los detalles, la novia también contó que la mala suerte en el día de su boda no sólo se presentó con el clima lleno de lluvia, sino que también la banda que había contratado le canceló a horas de la boda y mientras la maquillaban y peinaban se fue la luz a causa del mal clima. Pese a ello, usuarios de la plataforma de videos la animaron con comentarios como:

"Uma boda única"

"Muchas felicidades"

"Tu boda fabulosa"

"Se ve que todo te salió muy lindo y que la disfrutaron muchísimo"

SIGUE LEYENDO