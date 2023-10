Ritual del amor: la persona que te gusta está distante, sigue estos pasos y te buscará desesperada

¿A quién no le ha pasado? Muchas veces nos encontramos en la desafiante situación en la que la persona que te gusta no parece prestarte atención o está distante. Y no sabes qué hacer. Te pones ansioso y no tienes idea qué decirle, porque podrías empeorar el problema. Es por eso que en esta nota hablaremos de un ritual que, según el astrólogo Carlos Bastos de Paraguay, quien tiene más de 120 mil seguidores en TikTok, funciona para que le des vuelta a esta situación complicada.

Si crees en los rituales, no dejes de seguir los pasos que aquí te brinda un reconocido astrólogo. | Foto: Freepik

Los elementos que necesitarás los puedes encontrar en tu casa o en cualquier tienda cercana, así que no hay excusa para que no lo pruebes. Solo requieres de un papel, tinta roja, miel y fósforos o un encendedor. A continuación, te mostramos los pasos para llevar a cabo este ritual.

Ritual para lograr que la persona que te gusta no esté distante y te busque

Escribe el nombre de la persona que te gusta en el papel con tinta roja. La tinta roja simboliza la pasión y el amor. Puedes utilizar cualquier lapicero o plumón. Luego, con tu dedo índice, aplica una pequeña cantidad de miel sobre el nombre escrito. La miel es un elemento que se utiliza para endulzar la relación y atraer a la persona hacia ti. Una vez que la miel esté en su lugar, quema el papel cuidadosamente. Observa cómo el fuego consume el papel con el nombre de la persona que deseas atraer. Mientras el papel se quema, visualiza con fuerza y determinación cómo esa persona se siente atraída hacia ti, buscándote de manera desesperada.

Así debe verse la hoja que vas a quemar con el nombre de la persona que quieres atraer. | Foto: Captura

Este ritual se basa en la creencia de que, al quemar el papel, estás liberando la energía y la intención de tu deseo al universo. La miel simboliza la dulzura de la relación que deseas establecer, y el fuego es el catalizador que activa tus intenciones.

Apenas tengas tiempo, estés tranquilo en tu casa y tengas todos los elementos para hacer este ritual, no dudes en ejecutarlo y ver, si en los próximos días, hace efecto y dejas de sentirte angustiado o ansioso por esa persona que tanto te gusta y también te gustaría que sienta lo mismo por ti.

