Marika Vera, Diseñadora de modas: "Mi manera de enfrentar la enfermedad fue me voy a ocupar"

La diseñadora, creadora de su marca de lencería homónima, es sobreviviente de cáncer de mama, y nos contó cuál fue la primera señal de alerta que le dio su cuerpo.

“Una mañana mi novio me dijo que había sentido algo debajo de mi seno derecho, una bolita, la verdad es que estaba muy metida y cuando levantaba el brazo sí salía. Hice mal al ir directamente con mi ginecóloga, yo recomendaría que siempre que les salga una bolita vayan directo con un oncólogo. La ginecóloga me hizo primero una extracción de líquido de la bolita y al final me dijo que era benigno; después de un par de meses seguía viendo que crecía.

"Me metí a cirugía, me la quitaron y después vino el resultado de positivo, y por esa razón no pude rescatar mi seno. Normalmente lo que hacen es que te dan quimio para ver si reduce el tumor y ya después hacen la cirugía de mama, yo tuve que tener dos cirugías y me tuvieron que quitar la mama al minuto”, recordó Marika.

Al recibir el diagnóstico, nos contó que se puso muy nerviosa.

“Lo primero que hice fue pensar en mis papás, me parecía muy injusto morirme antes que ellos”, por esta razón busco seguir todas las instrucciones del médico, así como terapias alternativas, “me dediqué a informarme y a amarme”.

El cáncer de mama le cambió la perspectiva de la vida.

“Obviamente fue un año muy difícil, perdí muchas cosas, perdí mi seno y luego al final hubo un momento en donde me veía como inflada, sin pelo, y sí creo que es un golpe para la vanidad, pero también entiendes que la belleza tampoco es eso. Vale más la vida que verse bonito. Te ayuda a darte una perspectiva de lo que es más importante en la vida, la familia, los amigos”, contó Marika quien además nunca dejó de trabajar.

“Y eso siempre me mantuvo inspirada. De alguna manera mi forma de manejar la situación era no verme tanto al espejo, y trabajaba para distraerme, me mantenía activa, también hacía mucha meditación, ejercicio de bajo impacto, comer súper sano, realmente me dediqué a cuidarme, pero también hice una vida normal en la mayor parte de lo posible”, nos contó sobre este periodo de la enfermedad.

Marika recibió un tratamiento de quimioterapia que no es nada sencillo de atravesar.

“Las quimios son acumulativas, cuando tienes un tratamiento de quimioterapia, al principio te sientes muy bien, a mí me dieron 12 quimios y obviamente ya en la número 10, no. A mí me dan pavor las agujas, entonces también que te piquen y te piquen, y te ponen un catéter, es un poquito como, ¡ay, ya déjenme! Pero, es parte del tratamiento. Yo creo que sí se necesita mucha valentía, pero bueno, estoy aquí”.

La diseñadora nos contó que su manera de enfrentar la enfermedad fue:

“Me voy a ocupar en vez de preocuparme. Inclusive fue un año en el que me permití acercarme más a mí, acercarme más a mi espiritualidad. Trabajar en ese plano espiritual es tan importante como el plano emocional y el físico. Al estar tan vulnerable, me dediqué a trabajar todos los planos y creo que eso me hacía sentir muy en mi centro. También un poquito, el sentimiento de dejar ir, pues todos nos vamos a morir. Todas las noches meditaba. Me encanta Louise Hey, la recomiendo muchísimo. En ese año me cambié de casa, me hice mi propia casa, mi propio nido, nunca me dejé caer a la enfermedad, más que cuando me daban la quimioterapia y el otro día me quedaba dormida todo el día, pero la verdad es que me mantuve ocupada”.

Asimismo, Marika nos habló sobre lo importante que es para ella compartir su experiencia para poder ayudar a otras mujeres que pueden estar pasando por lo mismo.

“Es uno de los cánceres más comunes y afecta a una de cada ocho mujeres, es muy probable que te dé, entonces creo que sí hay que quitarle el estigma de la enfermedad, porque realmente es una enfermedad que padecemos muchas. Creo que lo más importante es que, si ya has tenido una experiencia de estas, estar abierto a compartir. Cuando me marca alguien y me dice, ‘oye, ¿me puedes ayudar? o ¿tengo un amiga...?, lo que sea’, yo siempre doy mi teléfono y estoy ahí para pasar mi experiencia”, aseveró.

Para finalizar, Marika Vera nos dijo cuál es su mejor consejo para recorrer este camino.

“Que tengan paciencia, que el tratamiento es pasajero, que pueden recuperarse después de un año y que no se olviden de pensar positivo. Sí crean en el poder de la mente y trabajen en los diferentes planos, no nada más se enfoquen en la parte de la medicina tradicional, sino que también busquen terapias psicológicas. Cambien su alimentación, e infórmense”.

Por Ailedd Menduet

Foto: Alfredo Pelcastre/ Locación: Casa Miravalle/ Maquillaje y peinado: Leonel Urdaneta para Revlon y Hot Tools/Pantalón y zapatos: Mango/Aretes y anillos: Swarovski

