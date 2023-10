El precio de la belleza: ¿cuál es el costo emocional antes y después de una cirugía plástica?

La belleza estética es un deseo que incontables personas intentan conseguir. Las redes sociales aprovechan este anhelo, con mecanismos tales como los “likes” o “me encorazona” que reúnen las publicaciones.

Pese a que lo más común es recurrir al maquillaje, cortes de cabello, o cuidado de la piel, algunas personas dan un paso más allá y acuden con especialistas para someterse a cirugías plásticas, con el objetivo de materializar el cambio físico que desean.

Estos procedimientos han incrementado su popularidad entre la población. Una prueba es el aumento de operaciones llevadas a cabo durante el 2022 en comparación con años anteriores.

Para dimensionar, durante 2022 se realizaron 14 millones 986 mil 982 intervenciones a nivel global, un significativo aumento de casi 4 millones más en comparación con las 11 millones 363 mil 569 efectuadas tres años atrás, durante 2019. Además, el reporte de la Sociedad Internacional de Cirugías Plásticas, fuente de la cual se recaban estas cifras, indica que en 2022 evidenciaron un aumento del 11,2 por ciento en comparación con los números presentados durante el año anterior.

En 2022, se realizaron más de 14 millones de operaciones estéticas a nivel global

En México se realizaron 1,693,325 procedimiento quirúrgico con fines estéticos durante 2022.

Al observar esta proliferación de intervenciones, surge la cuestión entre los expertos de las consecuencias y pormenores que se presentan dentro del espectro de la salud mental de las personas, cuál es el origen de querer modificar su cuerpo, y si debe de haber un límite, el cual suelen imponerlo tanto cirujanos como los encargados en el cuidado de la salud mental.

En entrevista para El Heraldo de México, el doctor Roberto Galaso, cirujano de la CDMX, aseguró que la cirugía plástica conlleva en todo momento un componente psicológico.

“Sí debe tener una adecuada valoración de un psicólogo, y el procedimiento que se vayan a hacer tiene que hacerlo porque ellos quieren, no tiene que ser presionado”, explicó en videollamada.

Una de las pacientes del galeno, Fabiola, con quien también conversó con este medio, es parte de quienes asegura que la decisión de operarse fue completamente suya. Se realizó un mommy makeover (liponescultura, aumento de mama y Abdominoplastía).

Ella afirma que estos cambios han significado una mejoría en cuanto a su autoestima y seguridad, dado que después de haber bajado 36 kilos, estaba convencida que necesitaba realizar transformaciones en su cuerpo, además de señalar que no había alcanzado los resultados que ella necesitaba.

Fabiola compartió la transformación que tuvo su vida tras su "mommy makeover"

Por su parte, el doctor Galaso advierte que los pacientes deben estar conscientes sobre los riesgos que conllevan los procedimientos, así como las expectativas que se deben fijar.

En este sentido, descartó completamente la posibilidad de realizar una operación cosmética a aquellas personas que padezcan de condiciones psiquiátricas. También apunta que se debe considerar si alguno de los medicamentos que consumen podrían afectar a la amnesia.

“La recomendación es que vaya con su psicólogo o psiquiatra y que tengamos una valoración de esta persona y nos dé el visto bueno. Es como cualquier otra enfermedad, debe tener el visto bueno del especialista en esa área”, indicó.

¿Cómo se manejan las expectativas de un cliente que desea el “cuerpo ideal”?

Una práctica que lleva a cabo el Dr. Roberto Galaso es posicionar a su paciente en frente del espejo, con el objetivo de que se observen y concienticen qué aspecto tienen.

Tras este paso, continúa con los resultados que el paciente desea, los cuáles deben ser realistas y objetivos, a la vez que se debe tomar en cuenta la anatomía.

“Debe ser muy realista cuando tú hagas una valoración”, advierte el especialista.



México fue el tercer país con mayor cantidad de liposucciones realizadas, seguido de Brazil y Estados Unidos.

¿El doctor puede imponer un alto al paciente sobre la cantidad de procedimientos?

“Está en nosotros”, afirmó el especialista al asegurar que también recae esta responsabilidad en los médicos al tener que hacerle saber a los pacientes que debe haber un límite en la cantidad de modificaciones que se ponen con fines estéticos, puesto que se exponen a que el cuerpo sea sometido a un mayor estrés.

“A lo mejor en la siguiente ocasión ya no es lo mismo. Llega un punto en que el metabolismo del paciente baja, esto como siempre es bajo el criterio que a mí me educaron, pero no falta quien algún médico accede, pero esto es por ética profesional”, explicó.

Al ser cuestionado sobre si hay una edad límite para someterse a estas intervenciones, señaló que dependerá del estado de salud de la persona, ya que hay casos de pacientes jóvenes que no son candidatos, mientras que otros individuos de la tercera edad cuentan con un estado óptimo de salud.

¿Cuál es el origen de las cirugías plásticas?

En entrevista para EHM, Carlos Becerra, coordinador Académico en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México y pscólogo enfocado en la terapia conductual, aseguró que las razones para que una persona recurra a una intervención plástica suelen presentarse por dos situaciones principales.

Una de ellas radica en el temor que se tiene para no ser aceptado socialmente: la imposibilidad de avanzar en cargos laborales, combatir la vejez, problemas con las relaciones amorosas, entre otras situaciones que involucran la percepción de terceros.

Durante 2022, Estados Unidos realizó 7,448,196 procedimientos estéticos, la mayor cifra a nivel global.

Por otro lado, también es posible que alguien se incline a realizarlo por el simple gusto de hacerlo. Incluso, afirma que hay quienes lo harían aunque nadie observe las mejoras. Este sector, explica, suele estar consciente que la modificación realizada no cambia el valor de su persona, así como tampoco garantiza “irrealidades”, las cuáles suelen surgir en la mente de las personas del otro lado de la moneda.

En México se realizó más de 1 millón y medio de cirugías estéticas durante 2022, de acuerdo con la encuesta del ISAPS

En resumen, no condiciona su bienestar y felicidad, por lo que está limitado a un ajuste estético.

Con Fabiola, ella asegura que sus cambios han significado una evolución en su autoestima. “Me ha vuelto una persona más segura”, sentencia tras sus 3 intervenciones, realizadas el mismo día. Está convencida que es un regalo que se hizo para sí misma. “No hay nada más bonito que darnos ese regalo”.

Cabe mencionar que la paciente se encontraba en sesiones con un tanatólogo previo a sus operaciones, dado que había atravesado por una pérdida. Tras experimentar una dura faceta, logró sentirse “plena” gracias a sus modificaciones cosméticas.

El compararse viene de hace siglos atrás

Sin embargo, estas comparaciones que suelen realizar las personas no siempre han funcionado de la misma forma.

Carlos sostiene que esta tendencia de compararse con el prójimo existe desde orígenes evolutivos: antes los hombres de las cavernas observaban quien era el más fuerte, el más alto, el más capaz, todo esto con el fin de saber quién tenía las mejores posibilidades para sobrevivir.

Ahora, Becerra asegura que estas fijaciones no se limitan a integrantes de la familia o incluso amigos, puesto que las redes sociales han abierto una ventana de comparación masiva, a lo que se observa los físicos idóneos de atletas, modelos, actores, entre otras celebridades, lo que deriva en el surgimiento de inseguridades para ciertos perfiles de la población, especialmente aquellos que cuentan con problemas de autoestima.

“Habrá quien se compare, pero se zafa del gancho. Pero hay quien se engancha. Estos enganches pueden ser por su historia de vida: aprendizaje, cultura. Entonces cuando tienen esos contextos, de ahí se desprende este afán de querer cambiar el físico”, explicó

Para quienes logran deslindarse, toleran las imperfecciones, por lo que no se suman a someterse a estos cambios.

Carlos Becerra no descartó que haya pacientes que recurran a un “patrón adictivo”, dado que repiten numerosas veces las modificaciones a su cuerpo, a tal punto que se convierte en un consumo habitual, el cual toma control de la persona.

Al abordar este punto, mencionó que este fenómeno se puede visualizar en ciertos personajes públicos de la farándula, quienes llegan a tal extremo que consiguen resultados contrarios a los deseados: un aspecto poco estético para la percepción externa.

“Paradójicamente, quedan muy alejados de una versión estética que ellos quieran”, advierte.

