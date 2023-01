Ana Terrazas, la diseñadora detrás del vestuario de Bardo, cuenta sobre los retos a los que se enfrenta como mamá, en cada proyecto cinematográfico

Aunque en el departamento de diseño de vestuario en la industria cinematográfica siempre han estado presente las mujeres, esto no quiere decir que sea más fácil para su desempeño, sobre todo cuando el resto de las áreas están encabezadas por hombres, quienes no tienen la premura del cuidado de los hijos. Así lo ve Anna Terrazas, quien estuvo a cargo de los atuendos de la más reciente cinta de Alejandro González Iñárritu.

“Ser mujer, y en mi caso mamá, es rudo. Para las mujeres que a veces no tenemos ayuda es difícil sobresalir en un mundo de hombres, debes salirte del set porque no tienes una nana”, señaló Terrazas, quien tiene 25 años de carrera.

Anna estudió diseño de moda, pero a los pocos años de trabajar en pasarelas se dio cuenta que eso no era lo que estaba buscando. Un día la invitaron a participar en el diseño de vestuario de una obra de teatro, ahí descubrió su verdadera vocación, una obra la llevó a otra y después dio el salto al séptimo arte. Tomando cursos y clases sobre esta rama, pero desde que es mamá, siente que debe involucrar a su hijo en todo lo que hace, para no estar ausente.

“Yo me embaracé y me fui a trabajar a Nueva York, parí y seguí trabajando, y ahora me lo llevó a todas partes, pero hay momentos en los que, por ejemplo, en ‘Bardo’, donde eran las primeras pruebas de cámara y me tenía que ir. Alejandro aún no llegaba y me decían que no me podía ir, pero en cuanto lo vi entrar le dije — ‘corazón de mi vida me tengo que ir, ahí está mi equipo y saben perfecto lo que tienen qué hacer’—”, contó.

Ha trabajado en cintas como “Roma”, “Bayoneta” y “Vidas criminales”. (Créditos: Cortesía)

Ana señaló que como mamá no tenía las mismas posibilidades que sus colegas varones que estaban en el set, porque su pareja no estaba en México y no tenía una nana, por lo que tenía que llegar a cuidar a su hijo. “Tenemos que ser mucho más abiertos y ayudadores, porque a parte, si dejara mi trabajo mal, ok, pero mi trabajo estaba bien. Hay que entender esa parte de que sí somos superheroínas, pero también humanas y tenemos responsabilidades en casa y con la chamba, entonces pido esa oportunidad, porque nuestro trabajo es igual de espectacular y no fallamos por irnos a cuidar a un niño”, afirmó.

Lo sorprendente de su trabajo se aprecia en la cinta de Iñárritu y donde tuvo que vestir no sólo a los protagonistas, también a los cientos de extras que participan en escenas como la del Zócalo de la CDMX o la del desierto donde se aprecian a decenas de migrantes caminando.

Más de un año le tomó diseñar todo, incluso durante el rodaje cambiaron varias cosas, como el quitar toda la mezclilla de los extras que se caen en las calles del centro, pero también tuvo cuidado en que no hubiera estampados en esta escena.

Terrazas considera que en el país hay mucho talento y espera que pronto, más personas destaquen en áreas como ésta.

Tenía dos equipos de trabajo, uno que estaba enfocado en los protagonistas y otro en el resto del elenco.

Aprendió mucho de Alejandro González, sobre todo por la cintas que les dio a estudiar previamente.

Ha trabajado en cintas como “Roma”, “Bayoneta” y “Vidas criminales”.

También participó en la serie de HBO “The Deuce”.

21 proyectos audiovisuales ha hecho.

PAL