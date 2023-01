Horóscopos: Problemas emocionales y sentimentales para estos signos el domingo 8 de enero

Aries (21 marzo-20 abril)

Es tiempo de dejar de lado las actitudes infantiles que puedas estar teniendo. No me malentiendas, es bueno ser niños muchas veces, pero eso no quiere decir que debes tomar actitudes que no están contribuyendo a tu crecimiento personal en ningún aspecto.

Tienes una gran vida y puedes estar perdiendo muchas cosas gracias a los cambios de actitud que estás presentando. Pensar bien las cosas y meditar sobre los errores es algo que todos como seres humanos debemos hacer. Alguien llegará a decirte que debes mejorar tu comportamiento frente a ciertos eventos, no te desanimes porque aún no es tarde para mejorar.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Ser receptivo con las necesidades de los demás no implica que vayas a estar a merced de ellos para realizar todas las labores que te pidan. Por supuesto, esto no se aplica a tu trabajo, donde siempre tienes que mostrarte dispuesto a respetar los plazos y realizar las tareas que te sean encomendadas.

Estás cayendo en un aislamiento de tu entorno y una persona cerca lo está notando, probablemente te lo hará saber el día de hoy, toma atención a lo que te dirá y aplica el consejo que te dará. El mar de personas que ves día a día puede hacerte perder fe en la bondad de quienes te rodean, pero no lo hagas, tienes un mundo lleno de personas buenas que quieren lo mejor para ti.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Es tiempo de hacerle una visita a tu alma, de recuperar un poco la espiritualidad en tu vida. Un viaje hacia el interior de tu ser siempre viene bien y esta no será la excepción. Tienes un potencial único para realizar esta tarea, eres un ser sensible y con un alma caritativa para ayudar a quien te necesita, no lo pierdas.

Situaciones contradictorias en el trabajo pueden dejarte perplejo frente a algunas decisiones que tus superiores van a tomar, no te desanimes y sigue adelante, pronto verán todo tu potencial. No existe en el mundo cosa más importante que compartir tiempo con las personas que te aman y valoran por quien eres en realidad, no dejes pasar el tiempo ni desaproveches la oportunidad de hacerlo hoy mismo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Es un excelente momento para que los Cáncer que están comprometidos piensen en la opción de hacer crecer la familia. Si te encuentras en etapa de embarazo, puedes estar tranquila porque todo saldrá muy bien con el nacimiento del nuevo integrante a tu núcleo.

Es un bello momento para la realización personal, por lo que si has decidido volver a trabajar o te encuentras buscando un nuevo empleo, te decidas a crecer profesionalmente. Un buen periodo para los nacidos bajo Luna, solo debes apreciarlo y comenzar a indagar en nuevos campos de desempeño. Mostrar tu potencial es la tarea del día y no dudes en que todo saldrá de maravillas.

Leo (23 julio-22 agosto)

Los hijos del radiante Sol, estarán pasando por un momento difícil el día de hoy. Hay intranquilidad sobre el destino al que te estás dirigiendo, pero no temas a lo desconocido, recuerda que somos nosotros quienes damos los pasos para llegar a cumplir nuestras metas.

Ansiedades pueden estar provocando terrores nocturnos, por lo que es recomendable antes de acostarte tomar un té de rosas o algún otra hierba que te sirva como calmante. No te auto mediques ni busques en los fármacos recomendados por amigos una solución, mejor consulta con un especialista si estás viviendo esta situación.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Alcanzar una etapa de plenitud en el vida, no es algo sencillo. Es muy probable que te sientas así en este momento. Si tienes hijos, ellos están creciendo bien y tomando decisiones correctas gracias a tu buena crianza. En el amor las cosas marchan bien, por lo que debes poner atención a otros aspectos que pueden estar prontos a generar dificultades y amenazar el buen momento que estás viviendo.

Una persona que busca conocerte, será clave para alcanzar una felicidad que quizás creías no que no formaría parte de tu vida. Si te encuentras en una etapa madura de la vida y estás buscando un pasatiempo, piensa en una actividad manual que te entregue satisfacción y haga salir toda la creatividad que llevas dentro.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Cruzar un río turbulento requiere de paciencia y de calcular bien los pasos que vas a dar. Aplica esto mismo a tu vida, ya que te encuentras en un momento donde las decisiones que debes tomar con importantes y definitorias para una gran etapa de tu vida. Si crees que no estás preparado para tomar opciones que se te están presentando, no te apresures y date el tiempo para pensar bien la situación.

En los estudios esto es fundamental, ya que no querrás arrepentirte de la decisión que has tomado en un tiempo más. El mundo laboral muchas veces se torna complejo y los tiempos de traslado no te permiten estar tanto tiempo con tu familia como desearías, intenta crear instancias de esparcimiento los fines de semana.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Nuestra mente es una máquina perfecta, con engranes bien definidos, debes alimentarla y entregarle conocimiento para que tome buenas decisiones. No pases tanto tiempo en redes sociales o viendo televisión, opta por leer libros y adquirir más conocimiento para compartirlo con otros.

Una cena con personas importantes de tu trabajo puede estar pronta a venir, prepárate para dar una buena impresión, te reportará beneficios más adelante. Piensa antes de hablar, aplica este consejo en todas las partes de tu vida, pero especialmente en el área amorosa, donde muchas veces cometes el error de decir lo primero que se te viene a la mente, lo que puede traer conflictos o alejamiento de la persona que quieres.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Tiempo de poca estabilidad para Sagitario, sepárate del grupo un momento y analiza lo que está saliendo mal. Eres un guerrero por naturaleza y no debes pensar en que todo ha acabado aquí. Si tienes dificultades en tu relación de pareja, es mejor tomar un tiempo aparte y pensar bien las cosas antes de seguir alimentando celos, inseguridades y discusiones sin sentido.

La vida está hecha de buenos y malos momentos y tu espíritu de lucha siempre va a estar presente en ambos casos. Los demás aprenden de tu ejemplo y no dejes de mostrarlo el día de hoy, ya que es muy probable que una persona cercana esté necesitando verte fuerte.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Los sentimientos nacen en nosotros para ser expresados hacia otra persona. Si tienes fijación por alguien en específico, no dudes en decirlo, ya que el reprimirlos y seguir albergando una ilusión no te hará bien. Si recibes una negativa de parte de esa persona, te será mucho más fácil comenzar a observar a quienes tienes alrededor.

En el trabajo debes aprender a decir lo que piensas en el momento correcto, tienes el talento para destacar, pero estás reprimiendo tus ideas por temor a no ser escuchado, atrévete. En los estudios se están dando situaciones que no te dejan explorar todo tu potencial, deja de pensar en todo lo que puede pasar si es que hablas y expresas lo que quieres, puede ser el comienzo de un hermoso camino de aprendizaje.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Realizar un deporte o actividad física puede ayudarte a botar estrés y a entrar en contacto con otras personas. Estás dejando de lado algo muy importante, tu entorno y la comprensión hacia el medio donde te desenvuelves. Si deseas comenzar a llevarte mucho mejor con quienes te rodean, debes empezar por conocerlos realmente.

Tienes un buen grupo de trabajo, pero te estás cerrando a tener una relación más cordial con ellos, intenta ser más amable el día de hoy. Alguien importante para ti necesita de toda tu comprensión y entendimiento, procura entregarle ambas cosas, ya que no sabes lo que puede estar pasando en su interior. La pareja tiene una situación difícil que requiere de todo tu apoyo, no la abandones.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

La ilusión es algo hermoso que nos mantiene atentos y nos lleva a lograr nuestros objetivos, pero no te dejes engañar. Muchas veces creemos que las personas que están a nuestro lado están llenos de buenas intenciones y realmente no nos damos cuenta que algunos buscan solo su conveniencia.

No dejes que se aprovechen de tu buena voluntad y aprende a mirar más allá. Un buen momento para estar en pareja y mucho mejor si quieres formalizar aún más la relación. No tengas miedo a proponer al ser amado un viaje o un compromiso más serio, como mudarse juntos o contraer matrimonio.

Frase del día: "La diferencia entre ganar y perder suele ser no dándose por vencido" - Walt Disney