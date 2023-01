¡Para ganar la lotería!: estos son los números de la suerte para cada signo en este enero 2023

La astrología ha tenido un papel importante para el 2023, donde se avecinan cambios extraordinarios para los signos zodiacales, el cual no solo ofrece algunos pronósticos a cada astro para mejorar su futuro y prevenirlos de las situaciones poco favorecedoras. Además, también el mundo de la numerología está ligado a ello y así poder darte los números de la suerte que podrán ayudarte en tu vida diaria, sobre todo en esta época de invierno

Amor, dinero y salud, son solo algunos de los temas que tocan algunos videntes; sin embargo, muchos también se toman el tiempo para hablar de los número que favorecerán tu día y hasta el color que debes usar, el cual, ayudará a tener éxito en tu semana. Y es que los números han ayudado a muchas personas en varios aspectos, como cambiar su ritmo de vida ganando un billete de lotería o hasta el día en que llegará tu media naranja.

Muchos signos son más afortunados este mes Foto: Especial

Por ello, en esta ocasión te revelaremos los números de la suerte que debes hacer caso para cada signo del zodiaco, únicamente válidos para enero del 2023.

Números de la suerte válidos hasta el 31 de enero de 2023

Si bien es cierto, estamos en la época de Capricornio, por lo que existen algunos horóscopos que tendrán más suerte de en la numerología en las próximas fechas y otros que también congenian con este signo, beneficiándose en varios aspectos este mes, sobre todo en su fortuna y el amor. ¿Quieres saber quiénes son?

Aries

Los números de la suerte de los sinos nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril bajo Aries son: 1, 35, 42, 45, 57 y 71, los cuales serán los encargados de guiarte en tu camino para nuevos proyectos y no sufrir por tu economía que no te ha ido del todo bien, debido a los gastos que hiciste en diciembre.

Tauro

Los números de la suerte de los sinos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo bajo Tauro son: 7, 11, 27, 28, 33 y 62, mismos que te ayudarán en el área del amor, en ciertos días que están marcados por los astros donde incluso, podrías encontrar al amor de tu vida.

Géminis

Los números de la suerte de los sinos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio bajo Géminis son: 3, 19, 31 59, 73 y 96, serán los encargados de iluminarte y de darte esos días de paz y tranquilidad que tanto has buscado; sin embargo, existen algunos obstáculos que tendrás que sortear situaciones que tengas con tu familia.

Cáncer

Los números de la suerte de los sinos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio bajo Cáncer son: 1, 14, 21, 42, 79 y 82, los que afortunadamente mejorarán tu vida en el amor, ya que no has tenido estabilidad en estos últimos meses, además son los números que te harán regresar a estudiar algo que tanto has querido.

Leo

Los números de la suerte de los sinos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio bajo Leo son: 4, 16, 21, 22, 34 y 91, aquellos que deberás tener presente este mes, ya que te traerán abundancia en el dinero, luego de los fuertes gastos que hiciste para la cenas de las fiestas decembrinas.

Virgo

Los números de la suerte de los sinos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio bajo Virgo son: 2, 13, 30, 51, 55 y 62, dígitos que traerán abrirán las puertas para un nuevo trabajo y sobre todo mejorar tus ingresos, solo deberás ser muy inteligente en qué empleo será el que mejor te remunere.

Libra

Los números de la suerte de los sinos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio bajo Libra son: 9, 24, 29 43, 56 y 93, son los "meros buenos" que te ayudarán a encontrar el momento perfecto para realizar esa reunión que tanto planeas hacer. Asimismo, estos dígitos te ayudarán a tener un crecimiento tanto en lo profesional como en lo espiritual.

Escorpio

Los números de la suerte de los sinos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio bajo Escorpio son: 6, 18, 36, 43 y 89, los que despertarán la pasión que te hacía para expulsar en 2023, por lo que no deberías ignorar estos números y así poder encontrar a tu alma gemela que tanto has estado buscando.

Sagitario

Los números de la suerte de los sinos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio bajo Sagitario son: 8, 24, 76 y 85; sí aunque son pocos, son los números más afortunados que puedas tener, y seguro encontrarás el equilibrio que te ha faltado y que no lograbas encontrar desde el año pasado.

Capricornio

Los números de la suerte de los sinos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio bajo Capricornio son: 5, 12 14, 57, 84, serán tus mejores aliados para este inicio de mes, ya que tendrás abundancia y mucha felicidad, recuerda que este mes lo dominas por lo que deberás aprovechar cada número y cada momento en cuestiones personales y profesionales.

Acuario

Los números de la suerte de los sinos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio bajo Acuario son: 3, 11, 53, 54, 62 y 83, son tus mejores amigos desde hoy, ya que encontrarás las respuestas a los que estabas buscando este año así que no los desperdicies y anótalos en un papel.

Vas a necesitar mucha sabiduría e iluminación por lo que los números de la suerte son: 3, 11, 53, 54, 83, 62 y serán tus guías para encontrar el camino o la respuesta a lo que andas andarás buscando en enero 2023, siendo el sentido común tu más fiel guía.

Piscis

Los números de la suerte de los sinos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio bajo Piscis son: 7, 15, 19, 36, 51 y 78, los que estarán acompañándote desde hoy hasta el 31 de enero, dándote paciencia y sabiduría.

