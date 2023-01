Damar Hamlin: “¿Quién ganó el juego?” así fue la reacción del jugador tras recobrar la conciencia

Luego de tres días de angustia, se dio a conocer que el safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, ha mostrado una “mejoría notable” en su estado de salud durante las últimas 24 horas, cabe recordar que el jugador sufrió un infarto en pleno emparrillado tras una fuerte tacleada de Tee Higgins en el juego del lunes por la noche ante los Cincinnati Bengals.

A través de un comunicado, el equipo neoyorquino informó que el panorama luce alentador en torno a la salud de Damar Hamlin pues aparentemente no sufrió ninguna afectación neurológica, no obstante, se detalló que todavía no podrá abandonar el hospital pues todavía es reportado en estado crítico ya que aún está pendiente que pueda respirar sin asistencia.

“Aunque sigue críticamente enfermo, ha demostrado que al parecer se encuentra neurológicamente intacto. Sus pulmones continúan sanando y él está dando señales de mejoría”, se puede leer en el comunicado emitido por los Buffalo Bills.

Por su parte, Kaiir Elam, quien es cornerback novato de los Bills, publicó también un mensaje en su cuenta de Twitter en el cual, aseguró que Hamlin “está mejorando, se encuentra despierto y da señales de que mejora”, lo cual, les ha dado tranquilidad a los fanáticos de este deporte.

La noticia de la notable mejoría de Damar Hamlin llegó justo cuando los Buffalo Bills retomaron sus entrenamientos de cara a la semana 18 de actividades, la cual, marcará el cierre de la temporada regular. Cabe mencionar que la NFL descartó cambios para la última jornada por lo que todos los compromisos se jugarán conforme a lo pactado, no obstante, la prioridad es reprogramar la fecha del partido entre los Bills y los Bengals pues dicho encuentro es clave para definir los playoffs, por lo que se espera que sea en los próximos días cuando confirmen el nuevo horario.

Damar Hamlin se desplomó en medio del emparrillado tras una fuerte tacleada. Foto: AP

“¿Quién ganó el juego?”

La mañana de este jueves los doctores del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati que están a cargo de Damar Hamlin comparecieron ante los medios para explicar la situación del jugador de los Buffalo Bills y después de dar las alentadoras noticiar contaron que las primeras palabras del jugador fueron para preguntar quién había ganado el juego del lunes por la noche.

Ante esta situación, uno de los médicos señaló que les respondieron “tú ganaste, ganaste el juego de la vida”, no obstante, ya no hubo mayor respuesta del jugador por el estado de desconcierto en el que se encuentra.

Cabe mencionar que los médicos también reconocieron que el trabajo realizado por los paramédicos en el campo de juego fue de vital importancia para que hoy Damar Hamlin pueda estar mostrando mejoría.

Los Buffalo Bills también aprovecharon su comunicado para agradecer por todas las muestras de apoyo que han recibido, además, reiteraron que seguirán informando todos los pormenores en torno al estado de salud de Damar Hamlin, cuyo destino en el futbol americano todavía no es claro pues se desconoce si podrá volver a jugar o si deberá retirarse para evitar poner su vida en riesgo.

SIGUE LEYENDO:

Golpe de riesgo para la NFL con la grave lesión de Damar Hamlin

NFL: Las lesiones más impactantes que se han visto en la liga

VIDEO: El escalofriante golpe que habría causado un paro cardíaco a Damar Hamlin en la NFL