VIDEO: abuelito se "pone guapo" cada mañana para intentar enamorar a su esposa con alzheimer

Una pareja de abuelitos se ganó el corazón de miles de internautas luego de compartir su historia de amor en redes sociales como TikTok. El video fue documentado por la nieta de los adultos mayores, una joven que reveló el tierno gestó que tiene su abuelito para seguir enamorando a su esposa, una mujer de 82 años que padece Alzheimer. El clip causó sensación entre los usuarios, quienes rápidamente relacionaron su caso con la película "The Notebook" ("Diario de una pasión" en español).

En la grabación, la nieta de la pareja, una mujer identificada como Catalina Guerberoff, comentó que sus abuelitos son argentinos, pero se encuentran enfrentando una situación complicada debido al estado de salud de su abuela, ya que padece Alzheimer desde hace ya algunos años. Según su testimonio, la adulta mayor recuerda muy poco de su juventud y por ende no tiene recuerdos sobre su esposo, un hombre de 86 años de edad.

La mujer enfermó desde hace más de 15 años. Foto: captura de pantalla.

Para ayudar a la adulta mayor a recordar un poco de su relación amorosa, el abuelito de la joven se arregla todas las mañanas y entra al cuarto de su esposa para tratar de conquistarla y platicarle sobre su matrimonio. “Mi abuelo se pone lindo todas las mañanas para visitar a mi abuela en su cuarto”, contó Catalina en el clip, el cual ya cuenta con más de 7.1 millones de reproducciones y ha ganado miles de comentarios positivos.

En el video se escucha una conversación entre la pareja. “¿Te acordás de mí?”, pregunta el abuelo a su esposa, para luego pedirle un beso. La nieta escribió que esa es la rutina de sus abuelos cada día, para que así la adulta mayor no olvide a su esposo y recuerde un poco sobre su vida de pareja. Además, Catalina detalló que su abuela lleva más de 15 años con la enfermedad, pero gracias a la dedicación de su abuelo, ella aún recuerda a su esposo.

Internautas reaccionaron a la historia de amor. Foto: captura de pantalla.

Internautas rápidamente reaccionaron a la historia de amor y dejaron miles de comentarios positivos para la pareja. "Me llegó al alma, gracias inmensas por compartirlo y por demostrar que el amor existe y dura años”, "El amor de tus abuelos es lo más lindo que he visto en mi vida", "Es bello saber que aún existe ese tipo de amor", "Es la historia más linda que he visto, similar a una película, pero en la vida real" y "Ojalá duren mil años", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.

