Mhoni Vidente Horóscopos de fin de semana del 27 al 29 de enero, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este fin de semana que va del 27 al 29 de enero del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Asi será tu suerte este fin de semana

Aries

El arcángel que te va estar ayudando en esta semana es el Arcángel Metratron que significa que van a ser unos días de fuerza espiritual muy elevada y que vas a tener la oportunidad de vencer cualquier obstáculo que se te presente en estos días, es decir solo invoca al arcángel y veraz como esa ayuda te va llegar para que puedas tener el éxito que deseas en cuestión laboral.

También este arcángel te ayuda a cortar brujerías y energías negativas que tengas a tu alrededor solo trata de pensar en lo positivo. Resuelves un caso legal a tu favor, ya no esperes más trata de poner en orden tu papelería personal recuerda que el tiempo se va y no regresa, tu números de la suerte el 07,31 tu día mágico el sábado, te haces unos arreglos estéticos.

Tauro

El Arcángel Miguel es el que te va estar ayudando en estos días para que tengas esa fortaleza de espíritu y que la abundancia que es fundamental en nuestra vida reine por completo. Es decir que este arcángel Miguel debes de pedir con toda tu fe para que venga tu vida para logres lo que tanto deseas y verás que será cumplido casi de inmediato.

También este arcángel tiene la facultad de quitar de tu vida los malos amores es decir limpia por completo tu contorno de vida, te buscan para invitarte de viaje en este fin de semana, sales de unos pagos que tenías atrasados, encuentra el amor en tu fiesta va ser muy compatible contigo, tu numero de la suerte es el 05,17 tu día mágico el viernes.

Géminis

El Arcángel Uriel es el que te va guiar en estos días para que tu vida se vuelva a reacomodar y sacar todo lo que negativo que te venia rodean, recuerda que el arcángel Uriel significa el fuego de Dios que te dice signo de géminis que es el momento de pedir lo que tanto deseas como un cambio positivo en tu ambiente laboral.

Un amor verdadero, una protección divina recuerda que el arcángel Uriel tiene la facultad de ayudarte y ser el mensajero de lo divino así que pide que se te dará, fin de semana de estar con muy buena actitud y la llegada de un dinero extra con los números 09,18 y tu mejor día el domingo. Trata de ya no pelear con tu pareja sentimental si vez que ya no hay remedio date un tiempo y busca un amor más compatible en tu vida, te haces unos arreglos de cirugía estética.

Cáncer

El Arcángel Rafael es el que te va acompañar en esta semana y sentir su protección divina recuerda que este arcángel significa sanador de Dios que sin duda para ti signo de cáncer te dice que es el momento del perdón y no cargar con energías negativas que no son tuyas recuerda que este arcángel te va dar la oportunidad de crecimiento en lo personal y laboral pero debes de concentrarte en lo que deseas para tu futuro y ya dejar ese mal amor que solo te quitaba tiempo para salir adelante.

También el arcángel Rafael me dice que es el momento de estar progresando en todo lo que necesitas para tu vida es decir poner un negocio o cambiar de trabajo para estar mejor económicamente, empieza a tomar tus vacaciones para tener tiempo para ti, para los Cáncer que están estudiando les viene una propuesta de una beca para una unos estudios superiores en otro país, tu número mágico es el 13,40 y tu mejor día el viernes.

Leo

El arcángel Gabriel es la fuerza espiritual que te va guiar en estos momento de crisis para que puedas salir adelante y no estar atrapado en situaciones que no puedas resolver recuerda que este arcángel que significa el que da justicia divina que sin duda para tu signo te dice que es el momento que todo lo que te debían en todos los sentidos será recompensado y tener esa tranquilidad que tanto deseas para estar progresando en tu vida laboral y personal.

Este arcángel también te dice que si necesitas de un apoyo este arcángel te lo dará sin limitantes que vas a poder resolver situaciones legales o laboral a tu favor, tu numero de la suerte 03,29, tu mejor día el viernes, la invitación a un viaje en estos días.

Virgo

El arcángel Chamuel es el que te va estar ayudando en estos días para que puedas tener esa seguridad de progreso y de abundancia a tu alrededor recuerda que este arcángel es el que la da la dicha de Dios que sin duda te va llegar con mucha fuerza para tener esa persona ideal en tu vida, el arcángel Chamuel solo invócalo y trata de estar en paz en tu corazón para atraigas lo que deseas.

También este arcángel te ayuda a las situaciones económicas es decir dejar atrás la pobreza y deudas que es el tiempo de estar progresando en lo económico, te va llegar un dinero extra con los números 21,39 y tu mejor día el domingo, decide empezar a buscar eso que tanto deseas la salud, cuidado con las mentiras de tu pareja o amigos que te rodean no les creas tanto siempre duda de lo que te dicen para después no caigas en traiciones.

Libra

El Arcángel Jofiel que significa conocer a Dios este arcángel te ayudar a comprender las decisiones que tomes en tu vida y pensar que todo lo que te sucede es porque Dios quiere que pase y siempre que tengas algún problema invócalo que te ayudar de inmediato recuerda que es el arcángel de la renovación espiritual y estabilidad emocional. Recuerda que él se enoja pierde así que calma.

Te busca un familiar para invitarte a las fiestas en este sábado. Ya no busques ese amor que se fue recuerda que todo lo que sucede es por algo así no te deprimas por personas que no te valoran ya en estos días vendrá a tu vida un amor del signo de Aries o géminis que va ser muy compatible con tu signo, haces unas mejoras para tu casa, tus números de la suerte son 31,50 y trata de usar mucho perfume para atraer más la abundancia a tu vida.

Escorpión

El Arcángel Uriel que significa el fuego de Dios y te va a ayudar en la iluminación espiritual y lo puede invocar cada vez que tengas un problema muy fuerte que el vendrá en tu ayuda y se recomienda traer algo dorado o de oro en tu cuerpo y la imagen de arcángel Uriel en tu cartera como protección.

También este arcángel te ayuda al perdón y tener paz en tu corazón, días de estar con muchas buenas noticias alrededor de tu signo, te llega la propuesta de irte a vivir fueras del país por cuestiones de un proyecto nuevo de trabajo haz lo que ya necesitás unos cambios en tu vida, te viene un golpe de suerte con los números 11,27 y trata de usar más el color verde que eso te atraer más la abundancia y tu mejor día el sábado, amores nuevos en este fin de semana.

Sagitario

Tu Arcángel Miguel que significa el que ve a Dios y la fuerza divina este encargado del amor y la fuerza espiritual que este arcángel te va a guiar en tu vida para que siempre reine la felicidad se recomienda invocarlo al prender una vela roja y hacer tu petición y cargar un dije de una cruz de plata cerca de tu corazón como protección, Este arcángel te ayuda a quitarte personas negativas en tu vida y brujerías así que no lo dudes siempre llévalo contigo.

Fin de semana de muchas fiestas tu trata de asistir a todo los eventos que eso te va ayudar a crecer más en lo profesional , te cambias el look y te haces unas arreglos estéticos recuerda que tu signo es el más vanidoso del zodiaco y siempre se quiere ver de lo mejor, te llega un regalo sorpresa por parte de un amor nuevo en tu vida, tramitas tus papelería del título y de tesis , tus números de la suerte son 02,66 tu mejor día el domingo y tu color el naranja.

Capricornio

Tu Arcángel Rafael que significa salud y abundancia de Dios y este encargado de la sabiduría y rectitud del ser humano y este arcángel es tu protector y te va a ayudar a solucionar todos los problemas que tengas en tu vida solo invócalo y prende una vela blanca y carga un dije de oro que ese te ayudara como protección. Este arcángel te va guiar para encuentres la soluciones a problemas que tengas y también a encontrar la sanación de tu cuerpo y espíritu ,van ser unos días de mucha felicidad alrededor de tu signo y más porque el amor que tanto esperabas estará a tu lado recuerda que los capricornio son muy dependientes de su pareja y eso les da estabilidad en su vida.

Cuídate de problemas de infección de la piel o sexual trata de ir con tu médico, te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 07,33 y trata de usar más el color azul y naranja que eso te va dar prosperidad y tu mejor día el domingo, realizas tramites de tu visa o pasaporte, ya estas preparando tus vacaciones para semana santa.

Acuario

Arcángel Metratron que significa poder a Dios que este arcángel ésta encargado de solucionar todos los problemas legales y de trabajo, así que cada vez que tengas un asunto de dificultad muy fuerte invocarlo que te va a ayudar a solucionarlo se recomienda que prendas una vela de color rojo y hacer tu petición y cargar su imagen cerca de tu pecho para protección, esta arcángel también es que te ayuda a poner un negocio propio y estabilidad económica.

Días de estar con mucha energía positiva alrededor de ti y esto te va ayudar para empezar a crecer más profesionalmente y tener más oportunidad de puestos mejor pagados y más porque esta esa corriente de energía positiva por tu cumpleaños, cuídate de dolores de espalda y cuello es por tanta energía negativa trata de ser más discreto con tu vida personal, te llega un dinero extra y va ser por juegos de azar con tus números de la suerte son 01,15 tu color el azul fuerte y blanco tu mejor día el viernes, recibe un regalo que te va dar mucha alegría.

Piscis

El Ángel Gabriel que significa armonía y trabajo de Dios y es que el ayudo a vencer al ángel caído, este arcángel está destinado ayudar a ser humano a tomar las decisiones más importantes de su vida entre el bien y el mal y se recomienda prender una vela de color rojo y hacerle una petición para que te ayude en cualquier problema legal y sentimental que te lo resolverá de inmediato trata de usar un listo rojo en tu muñeca derecha amarrado con tres nudos como protección.

Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo, recuerda que el amor no se relacionado con la laboral así trata de no involucrarte con nadie en tu ámbito laboral aunque sea sexual , sigue con los cambios de casa y piensa en remodelarla en donde estas viviendo en este momento, tu números de la suerte 18,70 y trata de usar más el color azul y amarrillo para atraer más la abundancia a tu vida y tu mejor día el sábado.

