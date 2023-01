Araiz Arriola brinda consejos para que correr sea tu nuevo propósito de 2023

Platicamos con la entrenadora, maratonista y periodista Araiz Arriola para que nos de la mejor guía en este deporte.

Todos probablemente hemos empezado con la pregunta de si el running es para nosotros a lo que Araiz nos dijo: “No necesariamente es para todas las personas. Los primeros días o las primeras semanas, se van a sentir un poco incómodos porque no tienes la condición física, no vas a saber cómo mover el cuerpo, cómo respirar, etc. Si sientes que no te motiva tanto, puedes buscar otra cosa, pero si sientes que sí puede ser para ti, quédate, porque solo es cuestión de tiempo y de paciencia”.

CINCO CONSEJOS PARA INICIAR

Primero que nada, la coach nos dijo que es de suma importancia asesorarnos correctamente, "con un entrenador y si no tienen acceso a uno pueden buscar aplicaciones de entrenamientos en línea para tener una estructura”.

Además de cuidar no subir la intensidad demasiado, “ni el kilometraje. Hay una regla de 10 a 20% máximo lo que vayas aumentando cada semana”.

También nos mencionó que es necesario ser pacientes, “escucha a tu cuerpo. Si estás cansado, descansa. El descanso, la alimentación y la hidratación son componentes de tu entrenamiento”.

Algo que seguro nos mantendrá motivados es el buscar algún reto, “puede ser una carrera de 3 o 5 kilómetros, no tiene que ser un maratón, puede ser algo pequeño, pero que te emocione. Ya tienes algo que te va a levantar de tu cama los días que no tengas tantas ganas de hacerlo”

A pesar de ser un deporte en solitario, los grupos que se crean es algo muy lindo de este deporte. "Apóyense en la comunidad. Hay un montón de gente que corre, de todos los niveles, y eso te ayuda mucho para mantenerte motivado. Hay equipos que son competitivos, otros son súper recreativos, busca el adecuado para ti y acércate”.

Física

Consejos para una preparación adecuada.

“Hacer trabajo de fuerza con pesas, el 90% de nuestro día estamos sentados y perdemos fuerza muscular”. También el hacer yoga te ayuda a tener mayor flexibilidad.

MENTAL

Parte fundamental a la hora de correr.

Haz ejercicios pequeños, de visualizarte en la meta, o un diálogo interno positivo para mantener la mente fuerte.

Araiz Arriola comparte muchos consejos y ejercicios para corredores en su cuenta de Instagram @araizcorre.

Por Ailedd Menduet

Fotos: JDS Agencia y cortesía

