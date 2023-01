La culturista de 50 años más bella de la red asegura que decenas de jóvenes la invitan a salir

Andrea Sunshine es una modelo y culturista brasileña que vive en Londres y sorprende por el físico que tiene a sus 53 años, además de que constantemente se vuelve viral por sus fotos o lo que dice, como en esta ocasión, que mencionó que hombres mucho más jóvenes que ella no la dejan en paz, pues siempre le mandan mensajes e intentan invitarla a salir.

Siempre presume su figura. Foto: Especial.

La también influencer es apodada la "abuelita fitness" y afirma recibir más de 50 mensajes diarios de algunos de sus más de 200 mil seguidores, y recientemente expuso a uno de ellos. "Me encantaría invitarte a cenar, pero mi padre todavía me da dinero… No puedo sacarte de mi cabeza", decía el mensaje.

Está acostumbrada a la situación

Andrea, quien no sale del gimnasio, está acostumbrada a este tipo de mensajes, ya que a menudo es el blanco del fetiche de los jóvenes, “algunos incluso parecen menores, pero intentan hacerse pasar por mayores… Me parece una situación muy curiosa, pero también extraña", contó.

Le encanta ejercitarse. Foto: Especial.

Sin embargo, Andrea dice que otras personas suelen ponerse en contacto con ella porque les interesa su estilo de vida. A menudo utiliza sus redes sociales para publicar su escultural cuerpo, mostrando su rutina de entrenamiento y algunas postales, "creo que les gusto por mis fotos subidas de tono y mi cuerpo esbelto. Desde luego, muchos sueñan conmigo ", concluyó.

No es la única “abuela fit”

Lesley Maxwell, de 64 años, también es conocida como “la abuela fit”, ya que constantemente sube fotos y videos de ella en el gimnasio explicando rutinas y tratando de motivar a la gente para que haga ejercicio, pero claro, también sube postales de ella en la playa, como en esta ocasión.

Lesley es entrenadora personal desde hace 15 años y ha ganado más de 30 títulos, uno de sus títulos favoritos es el primer lugar en el "Open" World Title INFB New York, así como el INBF Pro Card. También ofrece un programa en el que ayuda a la gente a alcanzar sus objetivos de fitness sin importar la edad. Su libro electrónico, que está a la venta, promete ayudar a la gente a "sentirse en forma y fabulosa a partir de los 50".

