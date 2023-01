Luna nueva, así afecta a los signos del zodiaco el 21 de enero

La astróloga española, Esperanza Gracia tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos de la Luna Nueva para este lunes 16 de enero, pues el día 20 el Sol ingresa en el signo de Acuario y el 21 tiene lugar la Luna Nueva en ese mismo signo, por lo que es un momento fabuloso para poner un toque de originalidad en nuestra vida.

El día 22, se celebra el Año Nuevo Chino. Este el año del Conejo, un animal que simboliza la suerte. Por lo que vienen cosas maravillosas para todos los signos del zodiaco. El color de esta semana, de acuerdo con la española es el rosa, pues nos ayuda a suavizar los conflictos al ser una mezcla de rojo y blanco.

Los signos de aire, géminis, libra y acuario serán los más seductores del cosmos, porque Venus, el planeta del amor sigue transitando por Acuario.

Virgo

Con la Luna Nueva te sentirás renovado, y tu capacidad de superación no va a tener límite. Te esperan éxitos sobre todo en el terreno profesional y tus esfuerzos van a ser recompensados. Puedes iniciar algo nuevo que te hará sentirte contento.

Tauro

Tú siempre tienes los pies en la tierra, pero estos días permítete soñar y déjate llevar por tus emociones y por tu intuición para acertar de pleno. Te resultará fácil ver el lado bueno de cualquier situación y te mostrarás dispuesto a perdonar y olvidar.

Aries

Aunque tu vida no lleve el rumbo que deseas, el planeta Júpiter reparte suerte allí donde se encuentre, y ahora está en tu signo, así que ten claro que vas a salir a flote. Cuanto más realista y directo seas en tus relaciones, más malentendidos o desilusiones evitarás.

Cáncer

No te entristezcas porque tus planes no se estén cumpliendo porque la Luna Nueva te transmite una energía renovadora y las cosas van a cambiar, así que no te rindas. Aléjate de las tensiones e intenta ser práctico para evitar disgustos.

Capricornio

Aprovecha hasta el día 20 que el Sol está en tu signo y la suerte te va a sonreír. Mercurio también en tu signo contribuye a que te abras y conectes con la gente. Es un buen momento para hacer nuevos amigos. El 19 y 20 son tus días mágicos.

Libra

Algo que te interesa se puede complicar, pero no vas a permitir que el desánimo pueda contigo. Ármate de paciencia, sin ir contracorriente, y espera a las nuevas oportunidades que van a llegar. La Luna Nueva favorece el amor y te trae soluciones a lo que te preocupa.

Géminis

El Cosmos está de tu parte… El planeta Marte en tu signo te llena de energía y entusiasmo, y con la Luna Nueva vas a tener todo a tu favor en el ámbito profesional. El amor y la conquista serán como un juego con el que disfrutarás a tope.

Leo

Piensa a lo grande, Leo, porque estás recibiendo los fabulosos aspectos del planeta de la suerte, Júpiter, y lo que te propongas lo lograrás. La armoniosa energía que te transmite la Luna Nueva te hará la vida más fácil y la suerte te sonreirá.

Escorpio

Hoy la Luna en tu signo te protege y te ofrece un buen momento para hacer planes de futuro. La suerte no te va a dar la espalda y tendrás la sensación de que todo se pone más fácil para ti. Olvida el pasado, que vas a salir ganando con todo lo que dejas atrás.

Sagitario

Aunque parezca que todo se pone en tu contra, tú sabes, Sagitario, que siempre sales adelante. Confía en ti y haz las cosas a tu modo. La Luna en tu signo, los días 17 y 18, te ayuda a recuperarte de los momentos difíciles y a volver a ser feliz.

Acuario

Felicidades. El día 20 el Sol ingresa en tu signo y su positiva energía va a iluminar tu vida. Además, la Luna Nueva en tu signo te va a abrir puertas que te harán feliz. Con Venus, también en tu signo, vas a tener un atractivo especial que atraerá mucho. Aprovecha.

Piscis

Días muy favorables en los que algún proyecto o idea que tienes en mente se puede poner en marcha. No renuncies a algo que deseas, que está más cerca que nunca… La Luna Nueva despeja tus dudas y te invita a dejar atrás tus temores y a lanzarte a por lo que quieres.

