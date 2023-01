Tras tiradera de Shakira a Piqué, Casio desmiente cuentas falsas que se subieron al éxito de la polémica canción

Este 2023 inició con todo y en el ámbito musical no se diga, pues esta semana la cantante colombiana Shakira reventó las redes sociales con su sesión colaborativa número 53 con el productor argentino Bizarrap. Como ya es costumbre éste tipo de canciones son directas contra algún contrincante y la intérprete de "Ciega, Sorda y Muda" no dejó nada a la imaginación para irse con todo a la yugular contra su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué, campeón del Mundo en Sudáfrica 2010 y exjugador del Barcelona.

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique”. dice una parte de la canción que se ha vuelto popular entre los fans de la cantante. No es una falsedad cuando decimos que el nuevo éxito de la cantante ocupará mucho tiempo las planas digitales. Incluso, el tema se volvió viral porque involucra hasta a marcas comerciales como los relojes Casio, Rolex, los autos Twingo y Ferrari.

Y es que en una parte de la canción, Shakira tunde con todo al también empresario español y su actual pareja, la joven Clara Chia. A pesar de que muchos colectivos feministas la han catalogado como "machista", las letras son directas y contundentes partiendo del despecho de la cantante.

"Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio.Vas acelerado dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", sentencia Shakira en una de las sesiones más populares de Bizarrap con más de 120 millones de reproducciones en 4 días en su canal de YouTube.

Ante tal hitazo, la empresa de relojes japonesa se ha pronunciado al respecto, ya que cuentas falsas se han hecho pasar por ellos y se han subido al denominado "tren del mame" haciendo referencia de la canción de Shakira. Incluso, se han burlado de la cantante colombiana. A través de sus redes sociales, han enlistado las diversas cuentas falsas.

¿Cómo reaccionó Shakira?

En sus redes sociales, "Shaki" no dudó en reaccionar y agradecer a diversas trincheras por el apoyo y éxito. En primera agradeció a Bizarrap, quien se ha posicionado como uno de los más "duros" de argentina al tener colaboraciones con la nueva oleada del trap argentino, tales como L-Gante, Trueno, Cazzu y Nathy Peluso.

En segundo lugar agradeció a su disquera, Sony Music, que en recientes días anunció que la sesión 53 con Shakira se colocó en el Top 50 Global en Spotify. Y por último y no menos importante a todo el grupo de mujeres que la apoyan en todas sus decisiones como cantante, pero sobretodo mujer.

"Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada", escribió la intérprete de "Loba" en su cuenta oficial de Twitter.

¿Cómo ha reaccionado Piqué?

Por su parte el futbolista español, en uno de sus programas dedicados a su liga deportiva llamada Kings League, lanzó un mensaje con dedicatoria para la colombiana y asegurando que uno de sus patrocionadores es la marca de relojes Casio. Incluso también se le ha visto llegar a sus oficinas en un Twingo.

