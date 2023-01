Brenda Cooper: Detrás de los looks de "The Nanny"

Brenda Cooper, el nombre que resuena alrededor del mundo por su increíble trabajo creando los vestuarios de La Niñera, el cual ha quedado plasmado en las decenas de episodios de la serie protagonizada por Fran Drescher. En entrevista con Panorama, la stylist nos abrió las puertas de su estudio para revelar sus más grandes secretos en la industria, sus inicios, sus retos y el aprendizaje a través de los años.

Al preguntarle a Brenda lo que la moda significa para ella, sonriente y segura, dice: “Impacta en cómo te ves, cómo te sientes y cómo te percibe la gente y es un aspecto importante”.

Camino al éxito

Los inicios de Brenda Cooper en la industria de la moda no fueron nada tradicionales. No realizó estudios enfocados a ese ámbito, pero su grandioso estilo la llevó a los grandes escenarios.

Un día decidió enfocarse en un negocio de consultoría de moda, en el cual su segundo cliente le dijo que debería acercarse con una agente de vestuarios de Hollywood. Confesó que pensó que no tenía la experiencia necesaria y fue por ello que “me tomó tres semanas reunir el coraje para llamarle; tres días después tenía un trabajo como asistente y tres años después salí al escenario para recibir un Emmy por mi primer trabajo que fue The Nanny”.

La moda de ayer y hoy

Sobre tendencias, una de las preguntas que con frecuencia le hacen a la diseñadora es cómo vestiría Fran Fine hoy en día, a lo que dijo: “Vestiría a Fran como lo he hecho, de la misma forma. Excepto por dos o tres cosas: Las faldas no serían tan cortas, llegarían a la rodilla. Solía cortar algunos trajes, la pondría en los mismos trajes, pero no los cortaría más. Si usa strapless, la cubriría un poco más, no mostraría tanto los hombros. Creo que usaría colores suaves”.

The Silhouette Solution

Una parte de los aprendizajes de Brenda Cooper a través de los años se pueden ver plasmados en su libro el cual es un sistema que “funciona para todos los cuerpos, puedes descubrir las prendas que mejor lucen en ti y la forma de usarlas”.

Brenda Cooper

“Quería que la audiencia sonriera cuando Fran apareciera en el show, que se alegrara cuando viera los looks”, nos dijo en entrevista.

Gran amistad

“Fran y yo tenemos una buena conexión, ella ama la moda y yo igual".

SUS CONSEJOS

Brenda nos confesó cómo fue crear el vestuario y algunos tips

Al inicio el show no tenía mucho presupuesto por lo que fue un reto lograr los looks.

Cooper agradece la libertad que tuvo para crear a cada personaje a través de la ropa.

Con su libro busca ayudar a que no gastemos millones para tener un clóset funcional.

Su mejor tip es saber usar lo que tienes para crear el look que quieres, y conocer tu cuerpo.

Por Fernanda Salinas

Fotos: Cortesía y especial

