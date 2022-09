Reina Isabel II: La teoría que la relaciona con la muerte de la princesa Diana

Este jueves 8 de septiembre falleció la reina Isabel II a los 96 años de edad en el Castillo de Balmoral ubicado en Escocia, esto ha despertado una vez más las teorías en contra de la familia real británica que se desataron con la trágica muerte de la princesa Diana debido a la complicada relación entre ellos.

Durante los 70 años que permaneció en el trono, Isabel II enfrentó momentos complicados y entre ellos estuvo la muerte de Lady Di cuya relación siempre dio de qué hablar debido a que comenzó como algo cordial y con el tiempo los constantes problemas en el matrimonio con el príncipe Carlos, la insistencia de Diana por romper los protocolos y el que opacara a la familia en eventos reales dieron origen a un fuerte conflicto que más tarde se hizo público.

Muere la reina Isabel II a los 96 años. Foto: IG @theroyalfamily

La reacción de la monarquía británica ante la muerte de la princesa de Gales y su pasado con ella enardeció a una multitud desconsolada, por lo que se vieron en la necesidad de modificar una vez más los protocolos pese a que la madre de William y Harry ya no era parte de la familia real. Luego de cinco días del fatal accidente la reina realizó un discurso televisado, el segundo en 45 años de su reinado.

"Yo la admiraba y respetaba por su energía y compromiso con los demás, y especialmente por su devoción a sus dos hijos. Nadie que conociera a Diana la olvidará jamás", dijo en aquel momento sobre la princesa Diana y la calificó como un “ser humano excepcional”.

¿Isabel II mando a matar a Lady Di?

El accidente automovilístico en el Túnel del Alma en París que cobró la vida de la llamada “princesa del pueblo” desató un sinfín de teorías conspirativas, aunque hay una que logró sacudir a la familia real británica debido a que en ella señalan que la reina Isabel II habría mandado a matar a su exnuera debido a los problemas que generaba.

Lady Di y la reina Isabel II. Foto: IG @fotografiashisttoricas

Además, han señalado que si Lady Di permanecía con vida el príncipe Carlos no podría casarse nunca con quien fuera su gran amor, Camila de Cornualles, por lo que habrían tomado medidas para que ellos estuvieran juntos y un escándalo más no manchara la imagen de la monarquía que ya luchaba contra el polémico matrimonio que llegó a su fin por una infidelidad.

Esta teoría se ha visto alimentada por las declaraciones de la princesa Diana, quien habría dejado una carga a su mayordomo Paul Burrell en la que hablaba de sus sospechas respecto a que la corona deseaba deshacerse de ella y la querían matar para silenciarla.

“Estoy sentada aquí en mi escritorio hoy en octubre, anhelando que alguien me abrace y me anime a mantenerme fuerte y con la cabeza en alto. Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa (…) Está planeando 'un accidente' en mi automóvil, una falla en los frenos y una lesión grave en la cabeza para dejar el camino despejado para que Carlos se case”, se leía en la carta.

La conflictiva relación de Diana de Gales con la corona. Foto: IG @dianaluvr_

