Acosan sexualmente a reportera deportiva en plena transmisión en vivo: esta fue su valiente reacción

En redes sociales ha causado indignación el caso de acoso sexual que sufrió Jéssica Dias, una reportera deportiva que estaba transmisión en vivo a las afueras del estadio, donde se llevaba a acabo la semifinal de Flamengo y Vélez Sarsfield en el partido de vuelta de la Copa Libertadores. La joven estaba haciendo su trabajo, cuando de repente un aficionado se propasó, por lo que ella tuvo una valiente reacción.

La reportera de ESPN Brasil se encontraba dando su reporte, cuando el aficionado del "Clube de Regatas do Flamengo" la tomó por sorpresa al darle un beso en la mejilla sin su consentimiento. Al sentir la boca del hombre en su rostro, la periodista cambió por completo su imagen, ya que se dejó ver muy molesta por la acción de "hincha" quien salió corriendo rápidamente de la escena.

Reportera denuncia al acosador

Jéssica contó con la ayuda de su equipo, puesto que después del incidente buscaron a la policía del Maracaná para detener al sujeto que la había besado sin su consentimiento. Después de unas horas, la periodista Isabelle Costa, de S1 LIVE, confirmó la detención del hombre en sus redes sociales e informó que el acosador también tocó a la reportera de forma indebida.

En tanto, Dias tomó su cuenta de Instagram para dar un contundente mensaje al respeto. "Fue solo un beso en la mejilla. No. No fue. Antes, tenían muchas maldiciones y acoso porque la transmisión en vivo duraba demasiado. Le pedí que se calmara y que no siguiera insultando, no era necesario. Las “disculpas” llegaron con una caricia en los hombros y un beso", contó sobre el hecho.

"Estuve a punto de ser llamado al vivo y mantuve la posición, hay una logística que requiere concentración. Otro intento de beso en el hombro. Lo esquivé y mi cámara captó su atención. El último beso fue el beso en la mejilla. Que podría haber estado en la boca y no cambiaría nada. He sufrido acoso sexual mientras trabajaba y eso es un delito”, sentenció Jésica Dias, quien denunció a su atacante.

"No quería un beso, no quería un abrazo, no quería pasar tres horas en una comisaría. Sólo quería trabajar. El ser humano que hizo esto estaba con un hijo menor de edad que se disculpó por su padre. El niño no tiene la culpa, no castigues a su familia", dijo la reportera quien además agradeció las muestras de apoyo por parte de sus fanáticos, compañeros, la televisora y de otras personas.

"El sábado me caso y en el altar besaré al hombre al que le permití hacerlo. Estaré unos días fuera de aquí y de los canales. Gracias a todos", indicó sobre su caso, en el que también recibió el apoyo del Club Flamengo, quienes por medio de un breve comunicado quienes reprobaron las acciones de su aficionado, quien fue puesto en prisión preventiva por el delito de acoso sexual.