Nada de minifaldas, shorts o escotes pide escuela a madres de familia; así respondieron al aviso

En redes sociales madres de familia viralizaron el cartel que los directivos de una escuela colgaron en los accesos al centro escolar y en el cual se les daba a conocer una serie de indicaciones respecto a la manera en que deberían vestir al momento de ir a dejar o recoger a sus hijos e hijas.

El anuncio, que incluía una lista de sugerencias acerca de qué tipo de prendas eran rechazadas por parte de la directiva escolar, provocó gran polémica entre las mamás y muchas de ellas reaccionaron de manera épica ante estas peticiones.

Prácticamente, en el anuncio se les invitaba a "vestir apropiadamente" a la hora de asistir al inmueble, ya sea para pasar a dejar o recoger a los menores: "Evítenos la pena de regresarla a cambiar a su casa", se advertía en el cartel de color amarillo neón.

Mamás reaccionan al aviso sobre cómo vestir "adecuadamente"

El letrero generó gran polémica en redes sociales. FOTO: Cuartoscuro

Si bien no es la primera ocasión en que se suelen ver este tipo de avisos, el letrero, colgado en uno de los accesos de una escuela de Saltillo, Coahuila, generó gran polémica entre los internautas una vez que la fotografía se dio a conocer en redes sociales.

"Atención, señoras madres de familia. Se les pide de las manera más atenta, acudir a recoger a sus hijos con ropa adecuada a este plantel educativo.

No minishort.

No minifaldas.

No blusas escotadas.

No blusas de tirantes.

No blusas transparentes.

Evítenos la pena de regresarla a cambiar a su casa.

Evítense faltas de respeto innecesarias.

Atte. Sus niños."

Se lee en el aviso, el cual se volvió viral en internet, en donde los usuarios reaccionaron con múltiples opiniones y en las cuales se mostraron tanto a favor como en contra de las indicaciones implementadas por el centro escolar.

El aviso incluía una lista de sugerencias acerca de qué tipo de prendas eran rechazadas por parte de la directiva escolar. FOTO: Especial

Algunos internautas reconocieron que de esta manera "se cuiden las buenas costumbres", mientras hubo aquellos que sugirieron que lo mejor era cambiar a sus hijos o hijas del colegio:

"Cada quien es libre de vestirse como se le dé la gana, no pueden meterse con la vida o vestimenta de cada persona creo yo que están mal con su letrero"; "Deberían cambiar de escuela"; "Bueno, es un centro educativo, donde enseñan no solo letras y números si no también cultura principios y valores": "Ahora sí !!! Cualquier vecino o escuela de tu barrio te va a decir cómo te vistas; una demanda a esa escuela se merece, con los derechos civiles o derechos humanos" y "La escuela debe enfocarse en cómo van los niños, que vayan limpios, peinados, con su uniforme, no en cómo va la mamá", fueron solo algunos de los comentarios que los usuarios compartieron en la publicación.

Sin embargo, entre los mensajes hubo uno que atrajo la atención de los usuarios, ya que fungía como una réplica que contrastaba con el aviso original:

"Atención. Sres. Padres de Familia. Se les pide de la manera más atenta, acudir a recoger a sus hijas e hijos con respeto básico y sin sexualizar a las mamás que llegan a este plantel educativo.

No sexualizar

No juzgar

No acosar

No violentar sexualmente

No creer que las mujeres están buscando provocarte por cómo vienen vestidas

Evítenos la pena de regresarlo a su casa por mal comportamiento hacia mujeres que simplemente vienen por sus hijas e hijos con ropa cómoda y/o que les gusta (y que nada tiene que ver con usted). Evítense faltas de respeto innecesarias."

