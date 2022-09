VIDEO | ¿Novio tóxico? Joven se cuelga de un autobús para seguir a su novia tras revisarle el celular

Una vez más TikTok vuelve a sorprendernos con uno de sus videos en los que si no es porque vemos la grabación no creeríamos lo que está sucediendo, en esta ocasión se viralizó un clip en el que un joven hizo hasta lo imposible por perseguir a su novia, con quien instantes antes había tenido una pelea.

Y es que para el sujeto no hubo límites, pues de acuerdo con la grabación compartida en TikTok, el chico quiso seguir a su novia pero al entre ponerse entre ambos un camión de transporte público quiso mostrar sus dotes como el hombre araña y no dudó en montarse en la puerta del bus con tal ir con la chica.

La joven por su parte, se muestra desolada e incluso está llorando al ver que su novio va prácticamente colgando del autobús, el cual va a toda velocidad por una amplia avenida, pero lo que más llama la atención es que nadie avisa al chofer para que se detenga el y enamorado pueda bajar para ponerse a salvo.

Y aunque no se puede observar cómo fue que bajó de ahí, sabemos que lo hizo ya que esta grabación se volvió viral en redes sociales, principalmente en Colombia, donde lo llamaron "tóxico" al haber realizado esta acción que puso en riesgo su vida. Incluso otros internautas aseguraron que le había robado su celular a la chica.

Como el hombre araña

Pero fue en otro clip compartido en su cuenta de TikTok donde el joven explicó cómo ocurrieron en realidad los hechos. El protagonista de este desafortunado video se hace llamar El Brayan en dicha red social y ahí contó que no estaba persiguiendo a la joven ni le había robado su celular, de acuerdo con su relato, él vio en el celular de su novia una conversación que "no le gustó", por lo que intentó reclamarle a su pareja pero ella se fue.

Por eso, él en busca de una respuesta decidió seguirla aunque asegura que no sabe "cómo terminó colgado en la puerta del camión", en el clip aprovechó para comentar que aunque su nombre ya estaba por todos lados no perdería la humildad que lo caracteriza.

“Yo no me acuerdo cómo me monté, parecía el Hombre Araña… desde Ciudad Jardín como hasta la Primero de Mayo”, contó el joven".

