Creadores e influencers muestran el lado positivo de la era digital

MAU OTERO / @mauu.otero

“Una parte buena de las redes sociales es que se puede inspirar a las personas a salir de su zona de confort”.

El creador de contenido comparte su pasión en redes sociales con sus 4.6 millones de seguidores en TikTok y 612 mil en Instagram. Sobre sus inicios en crear videos nos contó que fue desde los 14 años, “empecé a hacer videos antes de que TikTok existiera, hacía videos para otras redes y para mí, de mis viajes y de los deportes que hacía. Comencé a subir tiktoks a los 18 de lo que me encanta hacer, siempre me ha gustado hacer videos, siempre hice muchos deportes y el poder grabarlo y después editarlo hasta ahorita me vuelve loco”. Sobre el principal mensaje que le gustaría dejar en su audiencia Mau nos confesó: “Una parte buena de las redes sociales es que se puede inspirar a las personas a salir de su zona de confort, a luchar por algo, a empezar a hacer lo que quieran, yo creo que eso, en una palabra: inspirar”.

Al hablar de los viajes que ha realizado, Mau nos dijo su parte favorita, “conocer personas que piensan y viven diferente, conocer lugares, nuevas comidas, pero principalmente poder hacer actividades nuevas”. Asimismo, ha podido crecer a través de estas experiencias, “aprendes a ser un poquito independiente, viajar creo que es muy bueno para los chavos, aprender a resolver problemas de último momento”.

Al cuestionarlo sobre cómo dejar atrás los temores e ir por lo que deseas, el creador de contenido comentó, “creo que el miedo es algo que siempre va a estar ahí, pero no le tenemos que dar mucha importancia como se la damos, creo que hay que dar el primer paso para poder cumplir tu sueño, nada más empezar, mandar el primer mensaje, o hacer la primera llamada, o meterte a buscar la primer cosa en Google y empezar”.

Uno de sus retos recientes fue atravesar de un edificio a otro en una cuerda floja, para lo que entrenó física y mentalmente. “Ese sí estuvo cañón, es un deporte que nunca había hecho. Tuve 22 días para entrenar con Adair, el mejor de México, estuvimos diario de tres a cuatro horas entrenando en piso, sentadillas, ejercicios, un mes intenso. Y la mente para que te vayas acostumbrando a estar expuesto a la altura, con una línea de una pulgada que es lo que mide, crecí mucho con ese deporte, me encantó y recomiendo a todos que lo intenten alguna vez, es un miedo que cuando lo logras superar se siente muy cool. Lo volvería hacer y estoy planeando un proyecto muy padre para el próximo año que tiene que ver con highline”. Sobre sus siguientes retos nos contó que volverá a intentar bajar 30 metros sin respirar a pulmón, pues la primera vez falló, además de estarse preparando para uno que tiene que ver con paracaidismo.

Además del deporte y los viajes otra parte primordial para Mau es cuidar el planeta, lo cual también comparte con su audiencia, “es importante que todos empecemos por nosotros mismos, inspirar a las personas a que sean más conscientes de lo que hacen, consumen, de todos sus actos, también de informar qué está bien y qué está mal, y cómo se puede mejorar un hábito, por ejemplo, al principio te puede costar tener un termo, pero después te vas acostumbrando y creo es crear consciencia a que las personas empiecen por sí mismas. Creo que vamos mejor, pero falta muchísimo, tiene que haber un cambio, está pasando pero podría ser mucho más fuerte”.

Para finalizar Mau Otero nos contó que con su contenido busca inspirar, “con mis historias, enseñarles un reto mío para que ellos lo puedan aplicar a su vida, no que crucen una cuerda floja, pero que si quieren empezar su negocio, después de ver un video mío lo empiecen, eso está padre”.

Bucket list: “Bali, Filipinas”.

A quién admiras: “Tom Cruise”.

Película favorita: “Punto de quiebre”.

Frase: “’Todos los días pueden ser sábado’ y ‘Haz lo que más te gusta, la vida es corta’, todos escuchamos que la vida es corta, pero internamente pensamos que tenemos un buen de tiempo, porque dices luego lo hago, pero siempre hay que pensar como que ya es el último día”.

MARÍA MILO / @mariaamilo

“El tener una plataforma para compartir desde un lugar genuino que de otra forma no podrías, creo es algo muy valioso”.

María encontró su fuerza a través de las palabras y hoy lo comparte con su audiencia para dejar algo en las personas que la leen. “Estoy estudiando comunicación y empecé la cuenta de María Milo, más o menos cuando empezó la pandemia, ya escribía antes pero no había publicado nada en redes sociales, al mismo tiempo empecé el blog y la cuenta de TikTok hace unos meses”, nos contó sobre sus inicios en estas plataformas, pues además es columnista de Panorama en El Heraldo de México, ha escrito para la revista Aire de Aeroméxico, y ha participado en foros como el de la Unicef y Dalia Empower; también escribe y recita poesía, como recientemente lo hizo en la Cena con Causa de fundación Cima y el restaurante Zeru, en donde cada platillo de la anoche estaba inspirado en uno de sus poemas.

Su vocación por la escritura nos confesó inició desde pequeña, “escribía desde chiquita pero como que no me daba cuenta, lo hacía inconscientemente y ya un poco más grande supe que me gustaba escribir. Creo viene ligado con que desde chica mi papá me inculcó mucho leer, siempre veía llegaban libros a mi casa, y en sus ratos libres leía, entonces me daba curiosidad, y gracias a él empecé a leer desde muy pequeña y creo eso también me llevó a escribir”.

Sin duda, el compartir historias en redes sociales es un desafío, “como que al principio no sabía muy bien, no puedes subir los artículos completos porque nadie los va a leer y creo que eso también es un reto, porque yo escribo pero al final la gente no lee mucho en redes sociales, entonces tienes que saber qué poner y luego si quieren van al blog, por eso creo que TikTok me ha funcionado también porque la gente prefiere escucharlo a leerlo”.

Al hablar sobre el mensaje principal que le gustaría dejar en su audiencia María comentó: “Muchas personas piensan que no tienen nada que compartir y que sus historias no importan, pero creo que es muy importante que las cuenten porque uno, con las historias conectamos y creo que hace falta mucha conexión y empatía hoy en día; y dos, todo el mundo tiene algo que enseñarte siempre, creo es muy importante saber que la historia de cada quien es muy valiosa. Mi público en general son más mujeres, me gusta alentarlas a que sigan sus sueños, que crean en sí mismas”. Otro de sus sueños es acabar este año de escribir su libro y publicarlo, así como dar conferencias y en un futuro crear una fundación para ayudar a niños a través de la lectura.

Sobre su inspiración a la hora de contar historias, nos contó viene de personas a su alrededor, “depende lo que escriba, la gente piensa que escribo mucho de mí, pero escribo más de las personas de mi alrededor, luego escribo muchas cosas de amor, han llegado personas que me han dicho, ‘¿quién te rompió el corazón?’ Soy una persona muy sensible y me hace empatizar mucho con los demás, me encanta escuchar, escucho más de lo que hablo y agarro siempre historias de personas cercanas a mí, aunque también hay una parte mía, siempre en lo que escribes hay una parte del escritor”.

Al hablar de que cada vez podemos encontrar más mensajes positivos en redes sociales, María nos dijo, “creo que hay mucho contenido positivo, hay muchas personas que tienen mucho que compartir, pero como que el término de influencer puede tener una connotación negativa, creo que sería muy padre que las personas, no es que se hagan influencers, si no que ya con la profesión, vocación o conocimientos que tienen lo compartan, y como que sólo por el término no se atreven a dar ese paso”. Y sobre una de las partes más positivas María Milo añadió: “Tenemos mucho la idea de que las redes sociales son malas o que nos quitan mucho tiempo, pero hay de todo, como en todas las áreas de la vida, pero la gente muchas veces sí comparte desde un lugar genuino las cosas, y eso es muy padre, el tener una plataforma para compartir cosas que de otra forma no podrías, creo es algo muy valioso”.

Para finalizar María nos compartió su sueño más grande: “Me gustaría vivir de escribir, para mí contar historias es lo que más me llena y enserio creo en el poder de la palabra”.

A quién admiras: “A mi mamá y a mi abuelo; de activistas sociales Eufrosina Cruz, Malala y Brené Brown”.

Libro favorito: “No tengo, porque cada libro llega en un momento en específico, y hay libros que se vuelven tus favoritos en cierto momento, otros pueden ser tus preferidos por los personajes, otros por la trama, hay demasiados”.

Frase que te motiva: “En la vida consigues lo que tienes el coraje de pedir”, Oprah Winfrey. “Si no soy yo ¿quién? Si no es hoy ¿cuándo?”, Emma Watson.

Historia que te ha marcado: “Me encanta la historia de mis abuelos, algún día la voy a convertir en novela. Y de libros, El poder de las imperfecciones de Brené Brown, me cambió muchas cosas que creía”.

RODRIGO ECHÁVEZ / @rorroechavez

“Se siente padrísimo saber que tu vida puede impactar de manera positiva a los demás”.

Mejor conocido como Rorro Echávez, a través de redes sociales y conferencias, el creador de contenido busca ayudar a impulsar a otros a encontrar su mejor versión y máximo potencial. “Llevó ya seis años de crear contenido motivacional, desde 2016, porque nos dimos cuenta que hacía falta contenido positivo en las redes sociales, entonces empezamos con videos y se volvieron virales. En 2017 empezamos con iniciativas con colaboradores muy reconocidos, y empezamos con conferencias a viajar por todo México compartiendo este mensaje para ayudar a las personas a que sean su mejor versión. En 2020, llega la pandemia y ahí nos volvimos digitales 100 por ciento, y sacamos retos y cursos para ayudar a las personas”. Más tarde crearía su podcast, Impulso, el cual le dio otro medio para seguir llevando su mensaje mucho más lejos y ayudar a más gente, “nace creando contenido en redes, me doy cuenta de lo que importa no es el medio si no el mensaje, y empecé a ver que los podcasts tenían mucho auge en Estados Unidos, y acá en México todavía no, ahí empecé a compartir ideas, reflexiones y conversaciones, ya llevamos tres años y más de 180 episodios, y nos emociona muchísimo porque muchos de esos son monólogos y vienen buenas platicas y más entrevistas”. También Rorro, tiene dos libros y está en el proceso de escribir un tercero, “el primero fue, Tus ladrillos, me metí a una clase de escritura creativa, y al final del semestre tenías que entregar tu libro, y fueron estas ganas de escribir y no postergar tus propios sueños. Y el segundo, fue con un amigo, con un sacerdote, le hacía muchas preguntas sobre la fe católica, yo soy católico practicante, y así es como nace el segundo, Confesiones de un millennial, y el tercero lo estamos percibiendo y poco a poco avanzando”.

Sobre lo más satisfactorio de poder compartir este optimismo y herramientas con los demás, Rorro nos confesó: “Se siente padrísimo saber que tu vida puede impactar de manera positiva a los demás. Ver que alguien aplica los consejos y herramientas que utilizamos para ser mejores y me manden mensajes de que gracias a ti pude salir del hoyo, me siento mejor, estoy mucho más sano y saludable que nunca, se siente muy bien, te hace sentir muy pleno”. También nos compartió un caso de éxito, “hay un chavo que se llama Bert, fue un súper caso de éxito, porque dentro de nuestros retos, él entro y adoptó este mindset que compartimos de un mentalidad resiliente y optimista, y gracias al cambio hoy perdió más de 20 kilos, es otra persona, está activo, hace ejercicio, se siente con mucha más energía. No doy consejos médicos, pero sí le ayudo a la gente a tener buenos hábitos, y si tu tienes buenos habitos, toda tu vida va a mejorar, y Bert es un gran ejemplo de esto”.

Asimismo, se ha tenido que enfrentar a diversos desafíos en el camino, pero siempre con una meta clara, inspirar y seguir ayudando a otros. “Ser constantes, no rendirnos, llegan situaciones adversas que te pueden desanimar, y que de repente no estás pegando en redes, y dices, ‘¿si vale la pena lo que estoy haciendo?’. Son todas esas pruebas que te va poniendo la carrera y la vida en general que a veces te invita a claudicar, dejar tu camino, pero ya lo piensas y dices, ‘¿sí nací para esto?’ Sí, mi propósito es ese, buscar impulsar a otros y eso te ayuda a buscar el cómo sí en las situaciones más adversas”.

Al hablar de la importancia de ver mensajes positivos en las redes sociales, Rorro nos dijo hay mucha gente sufriendo de depresión, ansiedad y trastornos mentales, “estos mesaje te pueden ayudar a ver la vida de una perspectiva distinta, y es en lo que estamos en una misión de ayudar a las personas, impulsarlos para que salgan adelante porque creemos en mi proyecto, y creemos que todos merecen ser ayudados para llegar a su mejor versión”.

Para finalizar, Rorro nos compartió el principal mensaje que le busca dejar en su audiencia: “Que sean el cambio que el mundo necesita, como diría Gandhi, si tu estás viendo que el mundo está de la fregada y que se está acabando, empieza por ti, por crecer tú, porque si creces tú vas a inspirar a otros a crecer, si buscas mejorar tus hábitos, como persona, tu gente de alrededor se va a dar cuenta y vas a ser un imán, un ejemplo a seguir”.

Frase que te motiva: “Crecemos al impulsar a los demás”.

Libro favorito: “Caín y Abel de Jeffrey Archer.”

A quién admiras: “A David Noel Ramírez Padilla, director emérito del TEC de Monterrey”.

Tu mejor y peor cualidad: “Mi mejor, es que soy muy bueno con la gente, mi peor es que suelo ser disperso y dejar las cosas a medias”.

ANDREA H. PAULIN / @manchartepodcast

“El mover e inspirar almas creativas que en algún momento estuvieron truncadas, es algo que va mucho más allá de la satisfacción”.

Andrea es la creadora detrás de Mancharte Podcast un espacio para los amantes del arte y la expresión. “Estudio Ingenieria Industrial, muchos pensarían que no va relacionado con el arte pero es una de las cosas que me ha ayudado mucho a emprender”, nos contó sobre su camino, y al hablar sobre cómo inició Mancharte nos confesó, “nació a mediados de la pandemia, a mí siempre me ha gustado el arte, tengo una historia cliché de que desde niña era fan del arte, me encantaba pintar ,y además, sigo siendo introvertida, pero antes era muy muy tímida y era mi manera de expresarme. A la par siempre he sido fan de los podcasts, entonces veo que hay una oportunidad enorme porque nadie está entrevistando artistas y falta mucha información de cómo ser artista, en especial para quitar mitos y para realmente saber cual es el mindset creativo y cómo te puede ayudar en tu vida. También en la pandemia necesitaba una forma de hablar con gente de manera mucho más profunda e ir mucho más allá de una plática común de cómo estás, quería conectar con las personas”.

Al preguntarle, para ella qué es la creatividad nos dijo, “es la conexión de puntos, la conexión de lo que eres con lo que haces, en breves palabras”.

Sin duda, a través de esta plataforma busca derribar algunos mitos alrededor del arte, por ejemplo el que necesitas una carrera en artes para dedicarte a ello, “la mayoría de los artistas exitosos el día de hoy no estudiaron nada de artes, incluso hasta lo hace mucho más auténtico, porque al final el arte es la visión que tiene la persona y es ese reflejo; y el que necesitas ser alabado por una institución o aprobado para que ya te llames artista, un artista es aquella persona que sigue creando arte, así de simple y creo que tenemos que quitarnos muchas definiciones que limitan nuestra creencia del arte y creatividad”.

Asimismo, Andrea nos contó que su mayor reto en redes sociales ha sido mostrarse a sí misma, “como mencioné soy un apersona introvertida por naturaleza y tener un podcast me ha retado de muchísimas maneras para salirme de mi zona de confort, y en redes sociales a ser expuesta, me frenaba mucho ser vista”.

También nos confesó cuál ha sido uno de los episodios más especiales que ha tenido en Mancharte, “cuando entrevisté a Stefano Vieni un productor y músico muy reconocido aquí en México, él me seguía desde mi cuenta artística, un día le escribí y al estar hablando con él me di realmente cuenta del poder de conexión que tiene Mancharte y además de que gente exitosa cree en este proyecto, fue para mí una experiencia increíble”.

Andrea Paulin busca dejar en su audiencia que esa pasión por el arte puede llevarte muy lejos, “todos tenemos un lado creativo, seas artista o no, todos tenemos ese lado que se necesita expresar no importa la profesión, el trabajo o lo que estés estudiando, debes de confiar más en intuición”.

Y sobre lo mejor que le ha dejado el crear este podcast, nos contó: “El poder conocerme más, el poder confiar en mis súper poderes que estaban muy escondidos dentro de mi y conectar con gente increíble, pero sobre todo el mover e inspirar almas creativas que en algún momento estuvieron truncadas o se estaban muriendo, recibir esos mensajes de la gente de, ‘gracias sigue haciendo Mancharte porque lo necesito’, es algo que va mucho más allá de la satisfacción”.

Y para concluir la entrevista nos compartió su mayor aprendizaje en esta industria digital, “saber comunicar es algo que es un súper poder que todo deberíamos desarrollar y tener, más allá de hablar en público empezar a conectar más con las personas porque con las redes sociales creo que a veces nos hemos distanciado, y cada uno de nosotros tiene un tesoro interior por ser descubierto, al conectar con la personas descubres eso”.

Qué te inspira a crear: “La vida en general, desde las situaciones que me pasan, sentimientos, una película, un libro, una canción, las personas, la vida en sí”.

Cómo te describes en tres palabras: “Creativa, disruptiva y colorida”.

Obra favorita: “El puente de nenúfares de Claude Monet”.

A quién admiras: “A mis papás, ellos me han enseñado mucho sobre la persistencia, valor y coraje, sin ellos y lo que me han enseñado no estaría aquí”.

DAVID SAMRA / @herogroup_ @davidsamra

“Hoy todos estamos en las redes sociales y es muy importante ser líderes de contenido positivo y si lo podemos hacer, todo comunica y todo suma”.

David Samra es un joven altruista que creó una plataforma de emprendimiento social, Hero, con la cual ha ayudado a numerosas fundaciones a través de los eventos, artículos, y personalidades que se han sumado a este proyecto. “Hero es un grupo de líderes sociales que generan soluciones para transformar el mundo, eso es lo que nosotros somos y, gracias a Dios, hoy se constituye en tres vertientes principales, que son: Visions, Souls y Feelings. Visions es un agencia de marketing hacia un impacto positivo, Soul es una fundación de segundo piso y Feelings es una marca que promueve tendencias donando el 50 por ciento de sus utilidades”. Sobre como dio inicio con esta plataforma para ayudar, David nos contó que nació en 2017, “con esta idea de poder unir las diferentes causas desde mujeres, niños, educación, medio ambiente, con un propósito en común que sea trascender y ayudar. Comenzamos con las t-shirts, que lo que se vende se distribuye entre 17 fundaciones”. Hoy Hero ha crecido y evolucionado a lo largo de estos años sumando a grandes personalidades, ayudando a muchas fundaciones, con eventos y hasta un libro, pero su mayor satisfacción ha sido, “poder ver la cara de los niños en las diferentes fundaciones y entender que hay un propósito mucho más grande que cualquier proyecto que podamos hacer, el proyecto más importantes son las fundaciones y si nos enfocamos en dar lo mejor para ellos siempre vamos a tener un propósito correcto”.

Al hablar sobre qué fue lo que lo inspiró y llevó a crear este espacio para ayudar a otros, el creador de contenido nos confesó: “Me motivó la responsabilidad que tenemos como seres humanos de que Dios nos trajo al mundo con un propósito para servir a alguien más”.

Sin duda las plataformas digitales y las redes sociales pueden ser una gran herramienta para comunicar estos mensajes, sobre el mayor reto de estar en estas plataformas, David nos dijo, “no perderse en la fantasía de que todo lo que vemos es verdad. El reto de saber ponerse límites es lo más importante porque muchas veces cuando estás viendo tanto las redes sociales te sientes muy vacío, sin propósito y hay que saber poner límites y entender que cada quien comparte sólo sus mejores momentos”. Otro gran desafío que nos compartió David sobre su camino ha sido el “no perder el entusiasmo y la fe, muchas veces en la vida hay retos y uno se puede llegar a desanimar, lo más importante es no tener miedo, saber que todo está al final listo para conquistar si uno tiene la devoción y la voluntad para lograrlo”.

Varias historias han pasado por David, pero nos platicó una experiencia muy enriquecedora en su vida, “una de las fundaciones que normalmente visitamos se llama Centro Flaymar y tuvimos una actividad en la que todos los niños decían que querían ser de grandes, unos dijeron astronautas, bailarinas de ballet, y hubo un niño que dijo, ‘yo quiero ser un Hero’, cuando le preguntamos qué tipo de Hero, nos dijo, ‘el que tiene la playera puesta, el que puede ayudar a las otras fundaciones’. Es muy bonito cuando entendemos la responsabilidad con los niños y lo que comunicas al momento de tener una playera puesta”.

Al hablar de qué nos falta para poder generar más empatía con estas causas, nos dijo es el darle más visibilidad y visitar las diferentes fundaciones que hay, y al cuestionarlo sobre los sueños que siguen por cumplir, “muchos, me siento en el primer nivel de mil, y creo que no estoy ni en la carrera de ida de todo lo que queremos hacer, pero que te digo han sucedido muchas cosas que uno tiene que seguir avanzando y nunca sentirse realizado, lo más importante es saber que falta mucho y seguir avanzando”.

A quién admiras: “A mi hermano Rafael, que es una persona ecuánime y sumamente sencilla y humilde en su forma de ser y me inspira mucho día con día a ser lo que soy”.

Sueño más grande: “Seguir viviendo con la fe en Dios que vivo hoy en día”.

Cómo te describes en tres palabras: “Unificador, conector, alegre, entusiasta, ecuánime.

Qué te inspira y motiva: El saber que todos tenemos un llamado y hay que responder a éste, y que el mundo está lleno de oportunidades si vivimos en el presente. Hay una frase que dice que el exceso de futuro es la ansiedad, el exceso de pasado es la depresión pero el exceso de presente es la bendición, me inspira vivir en el presente y conectar con los demás”.

TOMÁS KARAM / @soytomaskaram

“El reto que tenemos como creadores es tener claro que la gente se mete a redes para divertirse, poder crear contenido educativo que aporte valor pero hacerlo entretenido”.

Con tan sólo 14 años de edad, Tomás Karam ha inspirado a muchos jóvenes a seguir sus sueños al crear una plataforma de aprendizaje a través de redes sociales sobre emprendimiento para nuevas generaciones. “Me di cuenta de que me apasiona este tema cuando iba como en quinto de primaria porque a la escuela llevaron un curso de emprendimiento, muy básico, pero fue la primera puerta que me abrió ese espíritu y chispa emprendedora que me ha hecho ya seguir este camino. Después de ese curso me puse por mi parte, en mi casa, a aprender de otros creadores, en redes sociales, con libros, pero me di cuenta que no había nada de contenido dedicado 100 por ciento a todos los jóvenes y dije, ‘¿por qué no de todo lo que he aprendido, lo voy a transformar en una forma más fácil, corta y divertida para todos los jóvenes’”, recordó sobre sus inicios de crear videos.

En este tiempo de compartir lo que le gusta, lo que más disfruta es: “Saber que hay gente, jóvenes, a los que mi contenido les ha aportado algo de alguna manera, me gusta ver que algunas personas se han visto impactadas por mi contenido”.

Al preguntarle si le gustaría tener su propio emprendimiento nos confesó que sí, “la verdad sí me gustaría, ahorita lo que hago es hablar sobre lo que aprendo y de forma más corta, fácil y divertida. Sí me gustaría crear un emprendimiento pero siempre alrededor de la educación para jóvenes”, lo que nos lleva a su sueño más grande, el poder crear una escuela para jóvenes, “en donde puedan conocerse entre ellos, hacer negocios, traer invitados a que les den pláticas jóvenes, crear una academia enorme de emprendimiento”.

A su corta edad, también se ha enfrentado a los desafíos de comunicar a través de las redes sociales, “la verdad es que cuando inicias en redes sociales te enfrentas mentalmente a muchísimos retos, por ejemplo, ¿qué van a decir mis amigos, mi familia, mis conocidos de mi?, y una vez que vences eso, entras con el reto de ya empecé, ahora no son mis familiares ni amigos, ahora es la gente que me ve en redes sociales, la gente que no me apoya, que tira malos comentarios. La forma de romper eso es que el contenido que compartas, las cosas que hagas, realmente te gusten porque si no te gusta al primer ‘oye no me gusta tu contenido’ lo vas a dejar; que realmente te apasione lo que compartes y siempre tener muy claro que lo que tú estás haciendo está bien para que no te afecten los comentarios negativos”.

Y su mejor consejo para derribar cualquier miedo y barrera es encontrar lo que te apasiona, “primero saber lo que les gusta, que se pongan metas y propósitos claros y por más barreras que se les pongan enfrente ustedes ser constantes, disciplinados, persistentes y no dejar sus sueños”. También recordar que no existe una edad para empezar, “empezar a emprender porque el tema en el que estamos nos apasiona y podríamos vivir toda la vida haciendo eso”.

Algo que tiene muy claro Tomás es que el contenido debe aportar sin dejar de ser algo entretenido, “justamente el reto que tenemos como creadores es tener claro que la gente se mete a redes para divertirse, entonces poder crear este contenido educativo que aporte valor, pero hacerlo de una manera entretenida para que la gente realmente lo consuma”.

Tomás Karam concluye con el mejor consejo que le han dado y le da a todos los jóvenes que lo siguen: “Hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, me lo ha dado muchísima gente, a la que he entrevistado, que ha tenido éxito en el mundo del emprendimiento y de los negocios; tienes que hacer lo que te gusta, porque si no a la primera barrera te vas a rendir”.

A quién admiras: “A muchísimos empresarios como Carlos Slim, Elon Musk, Mark Zuckerberg, a los que aspiro conocer, entrevistar o ser como ellos; a mi papá, mamá a toda mi familia”.

Qué te inspira a crear: “El ver que lo que yo comparto puede apoyar a muchísimos jóvenes a que se inspiren a encontrar lo que les gusta y hacer un camino dentro de ello”.

Libro favorito: “Habla menos actúa más de Brian Tracy”

Cómo te describes en tres palabras: “Entusiasta, creativo y ambicioso”.

POR AILEDD MENDUET

Fotos:JDS Agencia/Maquillaje y peinado Andrea, Tomás, Rorro y David: Leonel Urdaneta para Laura Mercier y @hottoolslatam/ En Mau Otero total look BOSS

MAAZ