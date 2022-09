Él es Elmertg11, el mejor bailarín de TikTok que tiene encantados a los usuarios

A través de Internet podemos encontrar todo tipo de videos que hacen alusión a decenas de historias, algunas son de contenido emotivo, triste, perturbador, y la mayoría de las veces gracioso. Sin embargo, ahora a través de redes sociales se está viralizando un video que genera asombro en los internautas, y se trata de un clip donde el protagonista es un hombre que ha causado sensación debido a sus pasos de baile.

Se trata de un hombre que ha desatado furor en plataformas digitales, especialmente, en TikTok, en donde comenzó a circular un video en el cual destacaba su habilidad para el baile. Pronto ese video se multiplicó y comenzaron a aparecer diversos videos del mismo hombre bailando con distintas parejas.

De manera casi inmediata, los videos comenzaron a acumular cientos de miles de vistas y mientras más clips aparecían en la red, aumentaba la cantidad de personas que se preguntaban ¿quién es este ágil bailarín?

El bailarín que conquista en TikTok

Hasta el momento la única información que se tenía es que se trataba sobre un hombre de Chihuahua, sin embargo, hasta hace apenas unas horas su identidad era desconocida. En este sentido, algunos de los comentarios de los internautas aseguraban que había parejas con las cuales el hombre tenía más química para bailar.

“Mejor que se ponga a bailar con la primera, lo hacían mejor”, “Una bailadita así y se me reinicia el año”, “Pónganlo a bailar con música jugo de piña, me encanta verlo”, y por último, otro de los comentarios aseguraba “Por fin lo encontré para que me enseñe a bailar”, a partir de éste último texto se comenzó a difundir el nombre de usuario del señor de aproximadamente 40 años.

Es un influencer en redes sociales

Se trata de @Elmertg11, cuenta en TikTok que solo cuenta con dos videos, sin embargo, su número de followers es abismal, pues cuenta con más de 66 mil 200 seguidores y más de 79 mil likes, lo cual resulta trascendental considerado el poco contenido que ha subido a su canal.

Hasta el momento sigue siendo desconocida su identidad, sin embargo, las personas siguen a la espera de que se revele el nombre completo de este habilidoso bailarín que arranca suspiros en más de una debido a su capacidad de baile.

