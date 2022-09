El fin del mundo ocurrirá mañana 24 de septiembre, asegura una nueva teoría de la conspiración

Otra teoría de conspiración apocalíptica se ha vuelto viral en TikTok. El pánico en línea comenzó cuando Friedrich Merz, un político alemán, publicó en Twitter un video en el que dijo: "Queridos colegas... El 24 de septiembre de 2022 será recordado por todos nosotros como un día en el que diremos: 'Recuerdo exactamente dónde estaba'”. Lo cual hizo pensar a los internautas en que él sabía algo sobre una trama mundial que cambiaría todo.

El comentario provocó varias teorías conspirativas sobre las cosas que irían mal ese día, incluyendo que una gran erupción solar golpearía la Tierra y crearía ciclones tropicales que provocarían una destrucción masiva. El tiktoker “Daily Rundown with Chris” también afirmó que algunas partes de Internet creen que Donald Trump anunciaría que se presenta de nuevo a la presidencia ese día.

Un clio viejo con una equivocación

Pero, según el sitio web de comprobación de hechos Lead Stories, el vídeo de Merz se grabó el 27 de febrero después de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, y el político estaba reaccionando a las primeras imágenes que había visto de la guerra. Se equivocó al decir septiembre, ya que su intención era decir 24 de febrero.

La teoría de la tormenta solar no tiene mucho sustento. Foto: Especial.

Por lo tanto, las afirmaciones en línea sobre una erupción solar el 24 de septiembre no tienen ninguna prueba objetiva que las respalde y no son ciertas. Además, algunos expertos aseguran que incluso en sus momentos más extremos, las erupciones solares no son capaces de atravesar la atmósfera de la Tierra y dañar a los seres humanos directamente.

¿Una guerra nuclear se aproxima?

El expresidente ruso Dmitri Medvedev y actual número dos del Consejo de Seguridad del país repitió en Telegram que las regiones de Lugansk, Donetsk (este), Jersón y Zaporiyia (sur) "integrarán Rusia".

Y luego afirmó que su país estaba preparado para efectuar un ataque nuclear contra Occidente si era necesario: los misiles "hipersónicos rusos son capaces de alcanzar sus objetivos en Europa y Estados Unidos mucho más rápido" que las armas occidentales. La doctrina militar rusa prevé la posibilidad de recurrir a ataques nucleares si los territorios considerados como rusos por Moscú son atacados, lo que podría ser el caso de las zonas anexadas.

