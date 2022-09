Acosan y persiguen a maestras de primaria por su forma de vestir

Algunas comunidades de padres de familia han “perseguido” y “acosado” a maestras por las fotos que suben a sus cuentas de redes sociales, así como su forma de vestir pues les parecen inapropiadas. Ellas y muchas personas han defendido su derecho a tener una vida privada y usar las prendas que ellas quieran. Algunos de sus seguidores han llamado a la comunidad estudiantil "machista" y "sexista" .

Al comienzo del verano, la profesora Patrice Brown recibió una carta de despido de su empleador, pidiéndole que no volviera para el año escolar 2022. Y es que la “curvilínea educadora” ha alegado que fue despedida porque el director de la escuela no estaba de acuerdo con su afición a llevar vestidos y ceñidos a la cadera.

"Siempre voy a trabajar y me hago fotos en el aula, mostrando lo mucho que me gusta mi profesión y estando guapa mientras enseño a los niños", dijo Brown, de 33 años, de Atlanta, al diario estadounidense The New York Post, en referencia a las postales que sube a su Instagram.

Asegura que no incumple con los códigos de vestimenta. Foto: Especial.

No es la única maestra “perseguida”

La profesora de arte de Nueva Jersey, Roxsana Díaz, fue criticada en Internet recientemente por madres y padres indignados que pidieron su despido, pues aseguraron que es muy “voluptuosa”, “viste muy ajustado” y es “inapropiada”

"Los profesores suelen ser acosados por su aspecto. Lo que llevan los profesores no debería ser el centro de atención. El foco debería estar en los niños", mencionó la originaria de Pennsauken, Nueva Jersey.

Según el manual de operaciones de los empleados de la Escuela Pública de Pennsauken de 2018 a 2019, el más reciente disponible en línea, cuando se trata de la vestimenta de los maestros: "Los pantalones ajustados a la forma, como los leggings y las mallas, deben estar cubiertos con una parte superior. No se permiten las zapatillas de deporte o la ropa excesivamente ajustada".

La profesora de segundo grado Madi Dew, de 23 años, está de acuerdo en que ella y sus compañeras educadoras deberían poder vestir lo que les haga sentir "guapas y seguras de sí mismas", pero se ha hecho viral por dar consejos sobre cómo lucir “profesional” sin dejar de lado sus gustos.

