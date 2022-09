Horóscopos: Los solteros de estos signos tendrán una propuesta indecorosa el domingo 18 de septiembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Una idea que comienza a crecer de buena forma dentro de tu mente podría traer todo el éxito que hace rato estás buscando y es momento de comenzar a hacer los planes para llevarla a cabo sin perder el trabajo que quizás realizas en este momento, muchas veces debemos esforzarnos el triple por llegar a cumplir nuestros sueños.

Si quieres comenzar un negocio propio, hoy es el día para que busques opciones de financiamiento que te convengan y que puedan darte lo que necesitas para llevar a cabo el soñado negocio.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tus padres te dieron una buena enseñanza y eso puedes verlo en las cosas que has conseguido en la vida, pero hay ciertas lecciones de vida que has estado olvidando, todo porque le estás dando valor a algunas cosas erróneas en tu vida. Es necesario que pidas disculpas a una persona a la que le has hecho daño en el amor.

Ganar riquezas es importante, sobre todo en el mundo de hoy, pero no puede ser lo único que alimente tu ambición, también debemos tener sed de conocimiento y de mejorar la relación que tenemos con las demás personas que habitan nuestro mundo, especialmente las que están en nuestro círculo más íntimo.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

El espíritu rebelde que te caracteriza está comenzando a salir y quiere apoderarse de tu vida y de lo que necesitas hacer para lograr tus metas, es importante que sigas la voz de consciencia en esta materia y tomes las opciones que tu intuición te va indicando, será un periodo exitoso si lo haces.

Estás dejando de ver ciertas situaciones que están pasando en tu vida, lo que te ha llevado a no encontrarle solución a cosas que pueden estar pasándote la cuenta. Has cubierto tus ojos de la verdad, no esperes a que la vida te muestre de golpe lo que va a suceder, intenta ver bien las cosas por ti mismo antes que te afecten.

Cáncer (22 junio-22 julio)

El amor necesita ser observado y sentido, no dejes que se pase la oportunidad de conversar íntimamente con tu pareja el día de hoy. Buen día para Cáncer, estás comenzando a vivir un proceso de transformación importante que te tiene con una alegría inmensa, no dejes que esto sea solo algo momentáneo.

No dejes pasar este día de revelaciones sin mirar bien a las personas que te rodean, es probable que en el trabajo te enteres de algún rumor que te involucra, no por esto debes decidir cerrar las puertas a las relaciones personales en el lugar de trabajo, pero si debes estar con un mayor cuidado de contar lo que te pasa o lo que vives en tu hogar, habla con las personas correctas.

Leo (23 julio-22 agosto)

Leo verá muy buenas oportunidades el día de hoy, aprovéchalas porque podría ser algo bueno para ti. Cosas que necesitan ser resueltas en el corto plazo pueden estar afectándote de una manera que te está costando manejarlas o darles la solución necesaria.

Los solteros tienen una jornada excelente, podría ser que conozcan a varias personas el día de hoy, dentro de las cuales habrá una que les provocará un sentimiento muy especial, prueba a ver dónde te lleva esta extraña conexión que sentiste con esta persona, podría ser algo muy bueno, es un excelente momento para amar.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Tienes la capacidad de ver más allá en los negocios y podrías tener muy buenos resultados el día de hoy si tomas un riesgo que has estado pensando en correr, pero que no tienes seguridad. Si te encuentras en una edad avanzada, entonces hoy tendrás excelente noticias con respecto a unos exámenes médicos que puedes estar esperando, disfruta este buen momento.

La salud te acompaña últimamente, si no es así siempre debes intentar estar mejor, es probable que tengas que hacer una visita a tu médico, si es que sientes alguna molestia, no dejes esto para mañana, ya que solo podrías estar agravando el problema si dejas pasar más tiempo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

En el amor encontrarás el día de hoy una respuesta que estabas buscando hace algún rato, podría ser algo muy positivo, aun cuando parezca que el resultado es un tanto negativo en primera instancia. No es momento de callar, sino todo lo contrario, es tiempo de hablar lo que tienes guardado en tu interior, no dejes bajo siete llaves las cosas que tienes que decir y lo que quieres expresar a otros.

Siempre es sanador para todos el dejar salir los sentimientos más internos que tenemos sobre variados asuntos, no siempre tienes que esperar a que las cosas se solucionen solas o que las personas se enteren de lo que sientes por otros motivos.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Una persona muy importante en tu vida necesita de tu ayuda, eres quien sabe realizar lo que ella necesita, por lo que no le cierres las puertas. El trabajo en equipo el día de hoy será de suma importancia, ya sea en estudios o en el ámbito laboral.

Todos tenemos la capacidad para liderar de manera buena un grupo, pero no todos podemos hacerlo debido a muchos miedos o deficiencias que no somos capaces de sortear para lograr hacer un buen trabajo en este sentido. Una persona que conoces tiene intenciones de tener algo más contigo, pero es probable que no te produzca el mismo interés de tu parte, es mejor ser directo y decir que no tienes las mismas intenciones.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

La persona que está a tu lado está pasando por un mal momento, lo que podría causar que tengan algunos problemas el día de hoy, si tienes que tener la paciencia necesaria para aguantar su estado de ánimo, hazlo, es alguien que te ha apoyado a ti en momentos duros.

Día para comenzar a dejar atrás los convencionalismos y la extrema moral que en nada te está aportando a tu vida, tienes que comenzar a experimentar mucho más en la vida, si sigues con esta actitud, entonces vas a perderte de mucho, quizás de las mejores cosas que nos puede entregar la existencia y la relación con otros.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

No dejes se te vaya la oportunidad de ayudar a alguien con una labor importante que debe realizar, se trata de una persona importante para ti y lo que debe hacer está dentro de tus posibilidades, por lo que presta atención a lo que le sucede. En los estudios se te abren puertas para explorar nuevos caminos.

Estás liberando tu mente de tanta carga que le estabas poniendo hace algún tiempo y eso siempre es bueno, no dejes que te pase la cuenta el estar siempre pendiente de todas las cosas que pasan a tu alrededor, no siempre puedes manejar todo lo que pasa, ni tampoco puedes solucionar la vida de todo el mundo, por mucho que sean personas que quieres mucho.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Posible insomnio por las noches, apóyate con un té de rosas. Tienes que tomar más riesgos en los negocios, estás dejando todo hasta un punto donde podrías luego arrepentirte de no haber ido más allá. Es posible que tengas que dejar de lado algunas cosas el día de hoy para darle paso a otras que necesitan toda tu atención en este momento, lo que sí es importante es no dejar de lado a tu pareja.

Estás saboreando los frutos de tu éxito y eso se nota en tu vida, no dejes pasar la oportunidad de ser más feliz ni tampoco de sentirte mucho más alegre con tus logros. No dejes que se te pase la oportunidad de cometer una locura con tu pareja hoy, lo pasarán muy bien.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

La persona que tienes a tu lado necesita protección en este momento, es probable que esté pasando por algo un poco delicado que necesite de todo tu apoyo, no dejes que se sienta sin contención el día de hoy, eres un pilar fundamental para su vida, no importa si te dice que se encuentra bien, apóyale de todas formas.

Una persona muy importante para tu vida necesita un favor urgente y te lo hará saber el día de hoy, no dejes pasar la oportunidad de ayudarle, aunque signifique un esfuerzo extra. Es un día para descansar, pero solo si no tienes muchas cosas que hacer, necesitas darte un recreo de las labores y tomar en cuenta tu salud también

Frase del día: "Cuando brotan esperanzas, el corazón se aprovecha y empieza a actuar por su cuenta" - Haruki Murakami