Mhoni Vidente Horóscopos de fin de semana del 16 al 18 de septiembre, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos de fin de seman que van del 16 al 18 de septiembre; entérate de todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente

Aries

Fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos y te sentirás muy alegre recuerda que estás viviendo un etapa de mucho comprensión con los demás y sin tantos enojos así disfruta estos días, Días de tener exámenes de última hora así aplicate más y estar al corriente con tus estudios recuerda que para ser hacer alguien en la vida te tiene que preparar siempre, a tu signo le gusta lucirse en todos los sentidos y más en cómo te vistes así a comprarte ropa y a cambiar de look para estas fiestas patrias, trata de cuidarte de problemas del intestino o estomago recuerda no comer mucha harina o picante para que puedas prevenir ese enfermedad, sábado de estar con tu pareja o familia decide salir a pasear y te invitan a hacer una carne asada, trata de no pensar en los problemas de dinero cuando te acuestes a dormir para que no tengas insomnio y así estar más tranquilo durante el día, tendrás un golpe de suerte el día 17 de septiembre con los números 08,17 trata de jugar el color rojo y oro que serán tus colores

Tauro

Tres días de mucha de suerte para tu signo así aprovechala y trata de hacer cambios positivos en tu vida recuerda que si ese amor no es para ti ya no lo busques cierra esa historia y vuelve a conocer personas más compatibles contigo yo sé que tu signo lo domina la sexualidad de tu pareja pero a veces es bueno dejar ir algo que no es tuyo, tramites de comprar boletos de avión para visitar a tu familia y irte unos días de descanso.

Trata de seguir ahorrando para tu futuro y formar un patrimonio , te llega una invitación a una fiesta este sábado 16 de septiembre que te vas a divertir de lo mejor solo trata de controlar los vicios o no tomar mucho alcohol ,compras un regalo para un familiar, arreglás papeles de tus impuestos o trabajo para estar al día , eres muy conquistador y este fin de semana se te va dar de lo más fácil solo trata de vestirte de colores rojos y verdes y ponerte mucho perfume para que llega más rápido el amor, tu golpe de suerte va ser el día 16 de septiembre con los números 06,55.

Géminis

Fin de semana de estar con mucha presión de trabajo recuerda que estas en un momento de cambios radicales en tu vida y por eso vas a sentir que todo está en contra tuya trata de relajarte ir resolviendo los problemas sin presionarte que siempre todo pasa y tu signo como se reinventa va poder salir adelante de cualquier problema , recuerda cuidar el dinero y no gastar en cosas que no vas ocupar , tendrás algunas discusiones con tu pareja por culpa de cosas sin importancia trata de no ser tan celoso y vivir un fin de semana de lo más tranquilo , sábado de estar con unos amigos y irte de fiesta recuerda que tu solo ponerte límites y no tomar tanto alcohol , arreglás tu cuarto y decide pintar tu casa , te llegan familiares este domingo para hacer una fiesta mexicana , tendrás un golpe de suerte con los números 21,30 en este dia 17 de septiembre , en el amor te busca alguien del pasado para reclamarte trata de quedar en paz siempre con tus parejas.

Cáncer

Fin de semana de lo mejor en cuestiones amorosas y convivencia con los amigos te invitan a salir de viaje o ir a una fiesta mexicana recuerda que tu signo es más sociable del zodiaco y eso hace que siempre estés presente en todos los eventos ,sigue con la dieta recuerda que necesitás sacar juventud de todo para que sientas de lo mejor , te llega un amor del pasado para pedirte un consejo , trata de pagar las deudas primero y ahora si gastar en ropa o lo que necesites , este sábado te invitan a un evento musical que te vas a divertir mucho , a los cáncer que están solteros tendrás un encuentro con alguien del signo de Aries o Escorpión que va ser muy compatible contigo , cuidate de las pérdidas o robos se más precavido en las calles, tendrás un golpe de suerte el día 17 d septiembre con los números 23,40 y usar más el color rojo trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Leo

Días de mucho trabajo y juntas con tus superiores para cambios de proyectos y de puesto tu trata de estar siempre de estar con toda la disposición de ayudar y así crecer más en lo profesional, recuerda que tu casa siempre es centro de reunión y más porque tu signo siempre le gusta atender a las visitas y este viernes tendrás una fiesta mexicana que te vas a sentir de lo mejor solo controla mucho tu impulso de no tomar mucho alcohol para después no tengas cruda moral , te llega familiares que hace mucho no veías , decide hacerte unos cambios en tu persona y ponerte un tatuaje , te llega un dinero que no esperabas por parte de la lotería con los números 39,77 y tu color el blanco ,rojo y tu mejor dia el 17 de septiembre , sigue con ejercicio que eso te hace verte de lo mejor , trata de ser más precavido al manejar para prevenir accidentes mejor salirte en taxi a las reuniones , domingo de estar analizando unos cambios en tu vida y tratar de mejorar mas en lo económico , cuidado con los pleitos con tu pareja no exageres en cuestiones de celos.

Virgo

Fin de semana de mucha convivencia y fiestas con tus seres queridos recuerda que tu signo lo rigüe mucho el ámbito familiar y estos días van ser el pretexto ideal para reunirse pero recuerda dejar en orden todo lo que tengas pendiente de trabajo y escuela para que no te veas presionado el lunes , el día 16 de septiembre te invitan a una fiesta que vas estar muy divertido pero recuerda que el alcohol el volante no se mezclan así mejor vete con otro amigo y disfruta de tu reunión , aparte decide festejarte tu cumpleaños , arreglás tu cuarto y sacas ropa que ya no vas utilizar para se renueve tus buenas energías , tendrás un golpe de suerte este 17 de septiembre con los números 04,56 trata de usar el color rojo y verde para que reine más la abundancia , te busca una hermana para pedirte un consejo amoroso, cuidate de dolores de huesos o espalda trata de no cargar cosas pesadas, un amor del pasado te busca para tener un encuentro sexual

Libra

Viernes día de estar con el pensamiento de hacer algo diferente en tu vida e inyectarle más energía a todo lo que realizás recuerda que tu signo tiene a ser el más fuerte del zodiaco y eso hace que todo gire a tu alrededor de ti pero eso estas en el momento de crecer más profesionalmente y hacer un negocio los fines de semana , para los libra que tiene pareja va ser un fin de semana lleno de muchos buenos momentos y estarás hablando de ya comprometerte recuerda que el mejor momento del ser humano es cuando vivir en pareja , sábado de salir de fiesta mexicana y estar de paseo con tu seres queridos , trata de descansar este domingo para que repongas energía, tendrás un golpe de suerte el día 16 de septiembre con los números 01,18 y tu color el verde , trata de que este fin de semana de tomar muchos líquidos y sobre todo agua natural recuerda que el agua lo limpia todo lo negativo que te rodea.

Escorpión

Fin de semana de sacar todo las tensiones que se te cargaron en el trabajo y más con el pretexto ideal de las fiestas patrias asi que tu divierte té , viernes de hacer pagos de tarjeta de crédito , visitas a un amor del pasado que te hará sentir muy feliz , trata de seguir con el ejercicio y dieta para que te mantengas saludable , te llega la invitación de salir de viaje con tu pareja tu haz lo que eso te ayudar a relajarte más, tendrás un golpe de suerte con los números 29,47 y tu color el blanco y naranja tu mejor dia el 17 de septiembre, como tu elemento es el agua casi toda tu vida es sentimental y hace de un problemas un drama por eso necesitás cambiar ese aspecto de tu vida diaria y tratar de llevar una sola personalidad y no estar tan cambiante en las decisiones.

Sagitario

Fin de semana de estar en orden con tus ideas y empezar a ver por tu futuro y más porque el amor te sonríe y piensa en casarte, recuerda que tu signo se caracteriza por el siempre estar bien económicamente y lo busca como sea necesario por eso te recomiendo que empieces a poner un negocio con tu pareja y familiar que te va funcionar súper bien , cuidado con las mentiras sobre todo en el trabajo trata de no llenarte de chismes que no son tuyos, tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 26,60 y tu color el azul y rojo tu dia de suerte el 16 de septiembre, un amor del pasado te va buscar para volver recuerda que si ya te la hizo una vez te lo va volver hacer como quiera vas estar conociendo personas muy afines a ti ,el sagitario no soporta la monotonía por eso su deseo de siempre de salir de viaje o estar en diferentes lugares para experimentar eso forma de vida.

Capricornio

Fin de semana de estar con muchas fiestas y diversión a tu alrededor por las fiestas patrias pero trata de no descuidar tus asuntos de trabajo y escuela para que después no tengas problemas la próxima semana ,recuerda que tu signo es muy apasionado de todo y más porque tu elemento es el fuego y siempre trata de experimentar cosas nuevas en su vida por tu carácter tan fuerte que tiene siempre vas llegar a al éxito , tratar de ahorrar para que después no te veas en apuros de deudas , te busca un amor del pasado solo para tener relaciones sexuales pero no te va tomar en serio así trata de analizar bien esa situación recuerda que tú eres el mejor amante del zodiaco , tendrás un golpe de suerte con los números 30,66 tu color el rojo y blanco tu mejor dia el 17 de septiembre, trata de revisar tu carro para que después no se te descomponga, el capricornio es optimista y siempre va ver el lado positivo de todo lo que enfrente pero también debe medirse en cuestiones de sus palabras cuando se enoja porque es muy hiriente y lastima sin querer.

Acuario

Fin de semana de estar con mucha prisa por salir de tus compromisos personales recuerda siempre trata de administrarte en todo lo que vayas hacer y no te comprometas en algo que no vas a poder para que no quedes mal, 16 de septiembre de mucha convivencia con tu pareja y con tus amigos va ser un día mágico lleno de sorpresas agradables y muy patriótico , te compras ropa para cambiar de look , te llega un dinero extra por parte de la lotería con los números 03,28 y trata de ser discreto con tu dinero no andar enseñándolo para que no te cargues envidias , en el amor seguirás conociendo personas muy afines a ti pero nada de compromiso, el acuario lo rige el sentimiento de poder y el dominar siempre y su deseo de prevalecer en la vida teniendo muchos hijos y logrando objetivos en la política y empresarial.

Piscis

Fin de semana de entender que lo que pasa es para ser más fuerte y así poder salir de cualquier problema que se te pueda enfrentar, que estos días estarás en la unión familiar y festejando los días patrios, preparás una operación médica para los próximos días que te va salir muy bien, viernes de estar con mucho trabajo atrasado y juntas de última hora, en el amor tendrás alguna decepción amorosa recuerda que cuando falta el dinero el amor sale volando por eso trata de ya buscarte parejas más parejas contigo y no tan interesadas , tendrás un golpe de suerte con los números 38,91 tu color el rojo y verde ,recuerda que tu signo es el más trabajador del zodiaco y eso lo hace sentirse útil ante la sociedad y es saber que puede ganarse el pan de cada día pero en el amoroso siempre se sabotea a si mismo por siempre querer entender todo y pasarlo por un filtro lo que hace su pareja.