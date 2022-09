José García Villarreal, CEO de Ultrajewels, define la nueva visión del lujo

El retail de alta joyería y relojería nació en 1997 por Elena Villarreal (creadora también de Ultrafemme) una mujer visionaria, exitosa e inspiradora. Hoy con una importante historia y lista de reconocidas firmas, en los centros más turísticos de nuestro país, como son Cancún y Los Cabos, se reinventan con una nueva imagen.

En entrevista para Panorama de El Heraldo de México, José García Villarreal, nos platicó sobre esta nueva era.

¿Cómo nace su nueva imagen?

Soy una persona que siempre me pregunto después de cierto tiempo, ¿por qué no hemos cambiado? ¿Por qué no hemos evolucionado? Porque lo que es una realidad en este mundo es que lo único que es constante es el cambio. Es empezar a cuestionarnos cómo estamos conectando con nuestros clientes, y si lo podemos hacer mejor. Sentimos que nos debíamos acercar a valores de ser más humanos, tenía que ver con esto que todos buscábamos: alegría, energía, colaboración.

¿Cuál es el principal mensaje de esta renovación?

Queremos ser una marca que pueda conectar con cada uno de nuestros clientes y también ser la plataforma para que cada una de las grandes marcas que representamos se puedan expresar de manera óptima. Sí vendemos cosas que son materiales, pero creo que detrás hay muchísimas emociones de las cuales tenemos el honor de a veces ser los cómplices.

¿Cómo visualizas el futuro del retail de lujo en México?

El negocio de relojes y joyas va a tener que crecer de la mano de dos grandes músculos, el tema de la digitalización va a ayudar muchísimo a poder comunicar, hasta pensar que rol va a jugar la inteligencia artificial, los NFTS o el metaverso, eso va a ser parte de una realidad en la que tiene que estar incorporado lo que es el negocio; y para mí el otro frente es el humano, este negocio es de seres humanos compartiendo emociones y las tiendas deben ser espacios de experiencias.

¿Cuál es el mayor reto de manejar una empresa en las zonas más turísticas del país?

Atendemos a tanta diversidad de clientes, y ahí es donde te tienes que poner las pilas para tener un estándar de servicio internacional y que se lleven una experiencia grata, no sólo del servicio nuestro, sino también poner el servicio de México en alto.

INICIATIVA

En su programa de Responsabilidad Social Empresarial, uno de sus frentes es el uso de materiales sustentables.

El otro es el apoyo a la mujer: el 60% de su fuerza laboral es del genero femenino y ayudan a víctimas de abuso.

POR AILEDD MENDUET

Foto: Cortesía

MAAZ