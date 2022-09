¿Eres uno de ellos? Estos son los 2 signos zodiacales más impulsivos y desesperados

Durante el mes de septiembre se han vivido diversos fenómenos astronómicos que tienen efectos directamente en cada uno de los signos zodiacales, sobre todo con la llegada de la temporada de Virgo y Mercurio Retrógrado, el cual representa la oportunidad de poder decidir sobre temas personales que puedan dejar un crecimiento o aprendizaje realmente significativo.

Por otro lado, debemos tomar en cuenta que cada uno de los 12 signos zodiacales ya tiene ciertas características, cualidades y defectos que están muy marcados en ellos y que los hacen diferentes del resto; recordemos que el orden de estos es el siguiente: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario Capricornio y Piscis.

Los signos más impulsivos

En esta ocasión, nos enfocaremos en aquellos signos del zodiaco que suelen hacer las cosas sin pensarlo mucho; son considerados los más impulsivos y desesperados. Pueden llegar a tomar decisiones precipitadas que los llevarán a vivir fuertes consecuencias, aunque no siempre lo quieren ver de esa manera, pues consideran que solamente viven el momento sin ninguna atadura o dudas.

Uno de los signos zodiacales considerado como el más impulsivo es el regido por el fuego Sagitario, el cual lleva la impulsividad a todas partes. Si este modo de actuar les ha traído consecuencias negativas no les importa porque eso los ha hecho fuertes para el próximo momento similar. No les gusta la idea de reflexionar demasiado todo, se aburren de ello. La paciencia no es su amiga.

No pueden esperar

Otro de los signos más impulsivos del zodiaco es Acuario, a quienes les encanta ayudar a todos y defender los ideales de cada uno por lo que no tienen paciencia ni calma para discernir qué es lo correcto de todo eso. Esta marea de pensamientos hace que a veces generen más daños y perjuicios que ayuda pero al fin y al cabo la intención es lo que cuenta para los regidos por este signo.

