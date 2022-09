Maximiliano quería que Benito Juárez formara parte del Segundo Imperio, le respondió fusilándolo

Benito Juárez pensaba que Maximiliano de Habsburgo llegaría a México a imponer toda clase de restricciones y que estaría en contra de todo el progreso que se había logrado en el país, pero contrario a eso el joven emperador llegó con ímpetu de progreso, tenía ideas igual de liberales que las del "Benemérito de las Américas" y eso hizo que ganara muchos enemigos, pues quienes lo apoyaron para que arribara al país le dieron la espalda.

Se sabe que Maximiliano, desde su llegada, intentó entablar un diálogo con Juárez, pero él creía que el monarca impuesto por la corona francesa estaba destinado a preservar los valores conservadores echando bajo tierra las medidas implementadas por los liberales y desde luego las reformas impulsadas por el político oaxaqueño.

Para su sorpresa, el emperador y esposo de Carlota, quería un México libre y estaba muy interesado en la igualdad y en los derechos de los indígenas, por lo que mandó una carta a Juárez donde le pedía que fuera parte del Segundo Imperio Mexicano como Ministro de Justicia, pues creía que la alianza entre liberales y monarquía traería estabilidad para los mexicanos, que en la segunda mitad del siglo XIX vivieron muchos conflictos armados. “existe una cosa que no puede alcanzar ni la falsedad ni la perfidia y que es la tremenda sentencia de la historia. Ella nos juzgará.”

Pero Juárez era un hombre muy testarudo por lo que se negó categóricamente a formar parte del Segundo Imperio y le respondió su carta en 1864 con las siguientes palabras:

“El filibusterismo francés ha puesto en peligro nuestra nacionalidad y yo, que por mis principios y mis juramentos he sido llamado a sostener la integridad de la nación, su soberanía e independencia, he tenido que multiplicar mis esfuerzos para responder al sagrado depósito que la nación, en ejercicio de sus facultades soberanas, me ha confiado”.