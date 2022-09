Tiktoker entrega su "CV" para ligar con los hombres que le parecen atractivos tras decepciones amorosas

Imagina estar sentado, de compras, disfrutando del día o entrenando cuando una desconocida se acerca para entregarte una foto suya acompañada por una especie de CV en el que explica quien es, sus pasatiempos preferidos y sus gustos más personales con la intensión de ligar o ver como se desarrollan las cosas. Un poco extraño, ¿verdad?, pues aunque esta historia parezca salida de una película, ya pasó.

Una joven tiktoker originaria de San Diego, California, en Estados Unidos e identificada como Emily Zgoda se volvió viral en la plataforma de videos por compartir su peculiar historia y método para conseguir pareja, aunque no la culpamos, ya que la idea resulta bastante original para interactuar con otras personas sin tener que recurrir a la red. De hecho, uno de los argumentos de la chica de 27 años es que incluso tratar de encontrar el amor por las redes sociales y apps para citas (como Tinder o Bumble) puede ser todo un reto y no es para todo el mundo.

Así que, cansada de las aplicaciones y de la interacción por el mundo digital, la tiktoker se animó a dejar atrás el celular y en su lugar imprimió decenas de sus fotografías y en la parte trasera escribió su nombre, redes sociales y el factor clave con el que se hace "match" en las apps de citas: datos interesantes con los cuales poder congeniar con alguien y ver cómo se desarrollan las cosas, y quién sabe, hasta iniciar una relación tras una mala racha de intentos.

La original idea tiene millones de me gustas en TikTok y según lo que se aprecia en los videos de la joven, para entregar sus fotos y sus "CV" ha recurrido a todo tipo de lugares, desde gimnasios, hasta tiendas, restaurantes y supermercados para dar personalmente las tarjetas a todos los hombres que le parecen atractivos; sin embargo, sus intentos no han sido de mucha ayuda, ya que la mala racha en el amor sigue presente.

De acuerdo con los testimonios y videos explicativos de la mujer, uno de los hombres sí se animó a enviarle un mensaje, pero terminó cancelando el encuentro, demostrando que incluso con interacción física puede haber problemas al ligar. Por supuesto, hace más amena la interacción y es que muchos de los posibles galanes terminan sorprendidos, halagados y con sonrisas en sus rostros ante este intento de llegar a algo más que una amistad.

Lo anterior ella lo tiene muy claro e incluso en una entrevista con Buzzfeed habló sobre la reacción que suelen tener las personas cuando ella les hace entrega de sus fotos y CV. "Recibo respuestas mixtas, pero la mayoría de las veces los toman tan desprevenidos que es un gran rompehielos", explicó.

"He tenido algunas citas de Hinge aquí y allá, [y] la mayoría de ellas han sido con chicos geniales, pero no con mi chico. Es una dura realidad que algunos de nuestra generación confían en las aplicaciones de citas en lugar de reunirse de forma orgánica, y siempre he tenido la esperanza de conocer a alguien en persona. Pensé que esta sería una buena estrategia para ir al grano y conocer a alguien", agregó al mismo medio.