Pareja organiza “Open House” y pide refri, TV o 4 mil pesos de regalo para su nueva casa

Una pareja se volvió viral en redes sociales por realizar una fiesta, con temática de colores, en la que piden que sus invitados lleven como regalos una despensa completa, un refrigerador, una lavadora, un colchón con base, una licuadora o 4 mil pesos en efectivo.

La historia fue compartida por una usuaria de Twitter identificada como Andrea. En una de sus publicaciones, la mujer detalló que fue invitada a la fiesta "open house" de la pareja conformada por Romi y José. No obstante, en su lista de regalos, piden explícitamente regalos costosos, para amueblar su nuevo hogar, o bien, 4 mil pesos en efectivo para que paguen un mes de renta.

La conversación y la lista de regalos fue compartida por Andrea. Foto: @loranvg

"Para el regalo, estamos pidiendo una despensa bien completa o algunos artículos de los que vienen en la lista", en la cual destacan todo tipo de electrodomésticos como: cafetera, refrigerador, freidora de aire, lavadora y secadora, televisión, aspiradora, una cama con base, sabanas, cobijas, detergentes, etc.

Además, la pareja solicita que los invitados avisen cuál será el regalo para que no se repitan. Y agregan que en caso de no poder dar un obsequio, aceptaran dinero en efectivo, "al menos los 4,000 de un mes de renta".

La lista de regalos y la conversación fue compartida por Andrea, quién, en un segundo tweet, escribió que su amiga la volvió a contactar para reclamarle y pedirle que al menos le regalara un set de platos.

Romi aseguró que la casa no tiene nada. Foto: @loranvg

"Te importa más tu dinero que tus amigos", le reclama Romi a Andrea. Posteriormente, la mujer suplica que su amiga le regale un set de platos y vasos: "Por favor hazme el paro, la casa no tiene nada".

No obstante, Andrea le responde que ya no son amigas desde hace años. También, aprovechó la ocasión para señalar que la mujer le había robado dinero y ropa hace algunos años. Finalmente, la tuitera menciona que Romina es una "interesada", que no tiene "vergüenza, dignidad y electrodomésticos".

