Luchador somete a criminal con un salto de jiu-jitsu; lo dominó con artes marciales mixtas

Un luchador de artes marciales mixtas entró en acción para someter a un hombre que supuestamente estaba atacando a la gente en el distrito comercial del Soho de Manhattan, Nueva York. Se trata de Ro Malabanan, que tiene un cinturón negro en jiu-jitsu brasileño y un cinturón amarillo en judo, quien caminaba hacia su trabajo de instructor de boxeo cuando vio a Samuel Frazier molestar a la gente.

Malabanan, de 44 años, se identificó con una de las víctimas antes de correr tras el sospechoso y derribarlo por detrás, según explicó el buen samaritano a sus seguidores de Instagram.

“Mis instintos de jiu-jitsu entraron en acción. Salté sobre su espalda. Trató escapar, pero con una posición de cinturón de seguridad lo arrastré hasta el suelo, e inmediatamente le tomé la espalda y sometí", detalló.

Sus seguidores aplaudieron su acción. Foto: Especial.

Se desconoce cuántas personas atacó el delincuente

Otras presuntas víctimas de Frazier, de 28 años, se reunieron mientras Malabanan lo agarraba. Algunos gritaron que de la nada soltaba puñetazos. Algunas personas comenzaron a tratar de atacar al sospechoso neutralizado, pero Malabanan les pidió que se detuvieran y llamaran a la policía en su lugar.

El sospechoso fue detenido por la policía. Foto: Especial.

Una investigación policial inicial reveló que Frazier hizo ataques "no provocados" a las cabezas de un hombre de 50 años y un niño de 17 años, según el Departamento de Policía de Nueva York. Fue acusado de dos cargos de agresión, según la policía, que señaló que Frazier no tenía una dirección particular.

Malabanan, que dijo que no fue entrevistado por la policía porque llegaba tarde al trabajo, mencionó en sus redes que creía que al menos seis personas fueron agredidas por el sospechoso que más tarde estaba "jugando a ser la víctima".

SIGUE LEYENDO...

Por unas papas fritas frías, un cliente dispara a un empleado de McDonald’s

Autor de tiroteo en Chicago niega ser culpable; enfrenta 117 cargos penales