Viral: Se cambió el nombre en regreso a clases y escuela no la dejaba irse con su mamá

Una peculiar historia del regreso a clases se dio a conocer mediante redes sociales, en las que una madre cuenta la graciosa mentira que se inventó su hija, lo que provocó que no se la quisieran entregar a la salida del turno.

De acuerdo con la usuaria de Facebook, Thania Paola, durante el primer día de clases, su hija se cambió el nombre y eso le ocasionó problemas a la hora de recogerla.

La traviesa niña de nombre Valentina, se cambió la identidad por Naydelin y ese fue el nombre que sus profesores le anotaron en en su credencial escolar.

Fue tan gracioso para la madre este épico momento, que compartió la historia a través de su perfil con una fotografía de la menor dentro del salón de clases, mientras la niña sonríe y usa el gafete con su nombre falso.

“No me la querían dar porque la escuincla dijo que se llamaba Naydelin. Que pedo Valentina”, escribió su madre junto al post que de inmediato desató una ola de comentarios.

La historia rápidamente se hizo viral y hasta el momento ya acumula cerca de 70 mil reacciones y fue compartida más de 100 mil veces.

Más de 24 millones de estudiantes regresaron a los salones

Con filtros sanitarios, caos vial y cubrebocas, más de 24 millones de estudiantes de escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y normales volvieron a las aulas tras dos años de pandemia.

En las primeras horas del día se observaron largas filas para pasar por los filtros sanitarios ubicados a la entrada de los institutos, donde hubo menores que no se salvaron de la reprimenda por no portar adecuadamente su cubrebocas; no obstante, algunos de los padres, familiares y tutores que en algunos casos se reunieron a las afueras de los centros educativos no acataron la medida.

En los estados de la República, el inicio a clases se realizó sin contratiempos. Salvo algunos incidentes de violencia que se suscitaron el fin de semana en carreteras de Zacatecas, sólo el municipio de Valparaíso no inició clases de manera presencial, así como la Universidad Autónoma de Zacatecas.

En Oaxaca, la escuela primaria España no inició clases presenciales, por lo que padres de familia se manifestaron para que abriera.

Padres y alumnos en Sonora cerraron avenidas, ante la falta de aire acondicionado, de infraestructura y limpieza de los distintos planteles.

Y en Jalisco, Nayarit y Veracruz reportaron cerca de 90 por ciento de planteles abiertos; el resto presentan daños por cierres en la pandemia, pero esperan estar listos en septiembre.

SIGUE LEYENDO

Madre olvida a su hijo en la combi, chofer lo regresa sano y salvo | VIDEO

VIDEO | Perrita sorprende con su habilidad para usar la computadora y reproducir videos

Niño de 8 años completa con dibujos su álbum del Mundial de Qatar 2022 y enternece las redes