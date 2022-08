VIDEO | Su destino era Puebla, pero se quedó dormido en el taxi y llegó a Veracruz

En TikTok se ha viralizado la historia de un hombre, residente del estado de Puebla, quien aparentemente pidió un Didi y se quedó dormido en el automóvil; lo que ha impactado a miles de internautas es que el pasajero despertó cuando el vehículo había llegado a Veracruz.

La historia fue compartida por la cuenta de TikTok "Mundo Didi", @mundo_didi, donde un conductor de la plataforma detalló que llevó a un pasajero de Puebla hasta Veracruz. El taxista señaló que el hombre se equivocó al establecer el lugar de destino y tras quedarse dormido en el vehículo despertó cuando ya se encontraban en Veracruz.

Según la información del conductor de Didi, cuando despertó, el hombre poblano tuvo que pagar más de 8 mil pesos por el servicio de transporte que pidió en la aplicación.

Los hechos ocurrieron durante un viaje en Didi. Foto: especial.

El conductor dijo que decidió compartir la historia del pasajero para alertar a otras personas. Según su testimonio, él se encontraba manejando en la ciudad de Puebla, cuando recibió una solicitud de pasaje, en un bar de Cholula.

Al llegar al punto donde tenía que recoger al pasajero, el conductor encontró a un pareja que estaba platicando, por lo que decidió esperar a que el sujeto terminara su conversación.

Una vez que pasaron cinco minutos, el chofer le mandó mensaje al pasajero para recordarle que ya estaba en el punto de acuerdo; no obstante, el hombre se portó grosero y respondió: “Para eso te estoy pagando, está mi tarjeta, ¿Cuál es el problema?”.

El conductor agregó que luego de que el pasajero finalmente subió al vehículo se percató de que el destino era la ciudad de Veracruz, pero al intentar confirmarle al usuario, éste lo interrumpió de forma altera: “¿Qué no sabes leer, no sabes usar la tecnología? Ahí te puse el destino".

El hombre despertó en Veracruz. Foto: especial.

Tras la actitud del pasajero, el conductor prefirió quedarse callado y esperar a que el hombre se diera cuenta del malentendido, pero el usuario se quedó dormido en el trayecto. Al despertar, se mostró asustando y le dijo al chofer: “Bro ¿qué me hiciste, a dónde me llevas? No me hagas nada. ¿Dónde estamos?”.

El taxista le respondió que sólo lo estaba llevando a su destino, que revisara su aplicación. Posteriormente, el pasajero pidió al conductor que lo regresara a Puebla, a lo que se negó y optó por pasar un tiempo en la playa.

El testimonio del conductor ya cuenta con más 400 mil reproducciones y acumula más de 30 mil "me gusta".



