Captan misteriosa "nube arcoíris" en el cielo, ¿se trata de aliens?

A veces los fenómenos meteorológicos son difíciles de entender, pero todo tiene una explicación, como el que ocurrió en una ciudad de China, donde los habitantes pudieron ver una “nube arcoíris”, algunos de los residentes lograron captar imágenes, las cuales rápidamente se hicieron virales en todo el mundo, lo cual se prestó a locas teorías conspirativas.

En las impresionantes imágenes, grabadas en la ciudad de Haikou (Hainan) y publicadas el 26 de agosto, se puede ver un resplandeciente círculo flotando sobre una nube oscura, algo que algunos usuarios llamaron un “halo cósmico”.

Muchos comenzaron a especular que se trataba de algún experimento del gobierno, otros más argumentaron que era prueba de que el inicio del fin había comenzado, para rematar, otros hicieron insinuaciones de que se trataba de alienígenas.

Todo tiene una explicación científica

Luego del escándalo, varios expertos salieron a aclarar que todo se trató de un pileus, que son nubes suaves que se forman encima de un cúmulo creciente por las corrientes ascendentes de una tormenta eléctrica, según Jam Press.

"El aire que asciende rápidamente en la corriente ascendente de un cúmulo elevado empuja contra el aire más frío que está por encima, condensando la humedad justo a lo largo de la parte superior de la corriente ascendente", puntualizó el portal Weather Network.

El halo del arco iris es en realidad un fenómeno óptico atmosférico llamado iridiscencia de las nubes. Se produce cuando "las gotas de agua o los cristales de hielo de la nube difractan la luz alrededor del exterior de la gota, en lugar de desviar la luz a través de ella", explicó la meteoróloga Jen Carfagno, según recogió el diario The New York Post.

"Los colores del espectro no están tan ordenados y organizados en la iridiscencia como en un arco iris. La iridiscencia de las nubes me recuerda al polvo de hadas o a las chispas de unicornio", agregó.

