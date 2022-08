Horóscopos: Un falso AMIGO te traicionará y estos signos deben buscar EMPLEO el domingo 28 de agosto

Aries (21 marzo-20 abril)

Una persona que tiene un gran talento para lo mismo que realizar tú como trabajo, te dará ciertos consejos para mejorar, no dejes de tomar sus comentarios, ya que están llenos de sabiduría y te darán una buen visión de las cosas que necesitas hacer de mejor manera.

Existen más personas en el mundo, no eres el centro del universo y debes comenzar a entenderlo, tienes que lograr aceptar que todos tienen su espacio y que muchas veces fallas en darle la importancia necesaria a las ideas, consejos y comentarios de otros. Una mujer que quieres mucho, está pasando por un momento delicado de salud, no dejes de darle apoyo, si necesita dinero y tienes como apoyarle, hazlo sin pensarlo dos veces.

Tauro (21 abril-21 mayo)

No dejes de escuchar lo que te cuentan otras personas, por mucho que tengas cosas importantes que hacer, siempre es bueno que pongamos atención a las experiencias que otros quieren compartir con nosotros, no se trata de algo por caridad, sino de un aprendizaje importante también para ti, siempre seremos capaces de aprender cosas nuevas tan solo con escuchar atentamente lo que otros nos dicen.

Un empleo nuevo podría llegar y lo bueno es que das con el perfil que están buscando para el trabajo, podría ser una excelente oportunidad si te muestras interesado y a la vez con todas las ganas de trabajar y de surgir en esta nueva apuesta.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Una persona ha estado mirándote desde hace tiempo, pero te has visto con preocupación por otras cosas, también lo ha notado, por lo que hoy te ofrecerá una invitación que no debes rechazar, será algo bueno para ti y además van a poder conocerse más.

Comienzas a vivir la vida de forma poco intensa, lo que a veces es muy positivo, ya que te das el tiempo para meditar y pensar más las cosas, además de no reaccionar de mala manera ante los estímulos a veces negativos de la vida. La pereza nunca es buena compañera y debemos siempre sacarla de nuestra vida, si tienes necesidad de un descanso busca la manera de hacerlo realidad.

Cáncer (22 junio-22 julio)

El amor necesita una vuelta a la ensoñación y la fantasía entre ambos, están dejando que la realidad los haga aterrizar demasiado, nunca es tarde para volver a soñar en pareja con metas y objetivos para la vida de ambos. El amor se encuentra bien y tendrás una muy buena jornada con tu pareja, podrías recibir una invitación de su parte o si no sucede esto.

Si te encuentras sin pareja en este momento, es muy probable que la razón por la cual no has dado con la persona correcta sea que buscas en el lugar incorrecto y sigues un patrón de personas muy parecidas que no te sirve, por eso es bueno que el día de hoy decidas comenzar a cambiar las cosas.

Leo (23 julio-22 agosto)

No caigas en la tentación de empezar algo con otra persona si es que ya no quieres seguir con el compromiso que tienes con una persona de antes, esto solo te traerá cosas malas para tu vida. Hoy serás capaz de hacerte escuchar en una reunión importante de trabajo, así como también verás que todos te toman más respeto ya que estás empezando a poner tus ideas al frente, sabes que son buenas y que puedes conseguir mucho con ellas.

No es bueno que sigas esa amistad con alguien que te tira para abajo o que quiere siempre verte con problemas, es probable que no se dé cuenta de su actitud, pero de todas formas no es una buena junta.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No le temas al rechazo, es la peor razón que puedes encontrar para tener temor a entablar una relación con alguien nuevo. Siempre es bueno tener la capacidad de dejar aquello que no nos hace bien, si se trata de una persona la que tiene esta característica en tu vida actual, es mejor que tengas la capacidad de dejar esa relación cuanto antes.

No hagas más esto, intenta romper cada día desde hoy el cascarón que te impide surgir. Es muy probable que la persona en la que estás pensando no tenga las mismas intenciones de tener una relación contigo, pero no te deprimas, siempre sucederá esto en nuestra vida, solo intenta salir adelante, alguien más aparecerá en tu camino.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

No te quedes sin lograr lo que esperas en el amor, comienza por hacer pequeños cambios, si es que tienes una pareja, en la relación diaria que estén llevando, además de eso, habla lo que sueñas y esperas del otro. Un día muy activo para Libra.

Es probable que enfrentes un problema con uno de tus hijos el día de hoy, lo que provocará que tengas que hacer algunos cambios en tu hogar y debas castigarle de alguna forma novedosa, intenta siempre restringir el uso de algo que le interese mucho, como un teléfono o una consola de videojuegos, será algo que le enseñará una valiosa lección sobre las consecuencias de malas acciones.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

El amor trae muchas responsabilidades cuando se está en un compromiso serio, no dejes de pasar tiempo con la persona que amas y no dejes que las dificultades comiencen a mellar el amor entre ustedes, tienes una gran unión, comienza a disfrutar más. Momentos tristes rondarán por la vida de Escorpio, por lo que debes prepararte para subirte el ánimo de la forma que sepas.

Amigos llegarán a tu rescate en el momento que estés viviendo, no le cierres la puerta, ni hagas caso a tu tendencia de aislarte cuando las cosas andan mal, acepta la ayuda de otros. Es importante tomar consciencia de las cosas importantes que nos entrega la vida, no siempre podemos estar fijándonos en lo malo que aparece en el camino, así nunca lograremos avanzar.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Si estás buscando trabajo, necesitas comenzar a mirar en el lugar indicado, estás tomando el camino equivocado y es por ello que no encuentras algo para hacer. Una sensación de vacío podría estar presente en la mente de Sagitario el día de hoy, cosas que te faltan en la vida, más los fantasmas del pasado, serían la causa de este sentimiento que no te aporta en nada a mejorar tu vida.

El amor debe ser cuidado y respetado, no dejes que se pase la oportunidad de decirle a la persona que amas lo que sientes por ella. Si alguien está llamándote todo el día es por una razón muy importante, no dejes de contestar a su llamado, es probable que esté en un problema urgente que solo tú puedes darle solución.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Capricornio comienza a salir del cascaron, por lo que si vives aún con tus padres o si estás pensando en hacer un viaje lejos, este es la etapa para decidirte a dar el salto. Si quieres comenzar a formar una familia, desde hoy debes poner todo de tu parte para comenzar a lograrlo, será un buen paso a seguir para ti y tu pareja.

Tienes en tu mente una idea que podría presentar muchos beneficios para ti y los tuyos, no dejes que se te escape la oportunidad de llevar a cabo esto, necesitas comenzar a pensar positivo y a hacerte escuchar en tu trabajo. Tu familia puede pasar por una pérdida el día de hoy, puede ser material o de un ser querido, no dejes de estar presente en este momento duro para el núcleo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Una persona muy importante te dará una oportunidad para hacer realidad un negocio que hace tiempo estás pensando, acepta esta opción, tendrás éxito. El amor es para los valientes y si tienes un amor que has decidido mantener en la oscuridad por miedo a aceptar la relación, debes comenzar a ver la manera de solucionar esto.

Es muy probable que tengas un momento de poca creatividad y eso esté afectando tu desempeño, intenta buscar nuevas formas de explorar tus talentos. Ir a un lugar cerca del mar o al bosque podría abrirte la mente, así como también visitar lugares históricos y museos en la ciudad, siempre hay algo cultural para realizar, no dejes de tomar esa opción.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Si sientes que la vida te ha negado ciertas cosas, es porque no estás observando bien que no todos tenemos que estar al mismo paso o consiguiendo las mismas cosas a la vez, algunos llegan a la meta mucho más rápido y otros se demoran un poco más, es posible que este sea tu caso.

Avanzar en la vida es algo muy importante, sobre todo cuando te sientes estancado, no permitas que esto siga sucediendo y que la vida te ponga demasiados obstáculos, esto no importa cuando estamos decididos a lograr todo lo que nos hemos propuesto, lucha con todas tus fuerzas por tus sueños, siempre los lograrás con pasión y con energía, si crees en ello, lo harás realidad.



Frase del día: "Nadie que haya dado lo mejor de sí mismo lo ha lamentado" - George Halas