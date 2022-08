La carta que delató la infidelidad de Frida Kahlo a Diego Rivera con un líder ruso

Frida Kahlo es una de las artistas mexicanas más famosas no sólo a nivel nacional, sino también mundial. Su trabajo la convirtió en una referente de la pintura, ámbito con el que dejó huella en la historia cultural de México.

Su vida ha sido abordada en libros, películas y documentales. Sin embargo, ¿sabías que le fue infiel a su esposo, el pintor Diego Rivera? Su breve amorío fue con León Trotsky, un líder ruso que murió un día como hoy pero de hace 82 años, es decir, el 21 de agosto de 1940. ¿La prueba? Una carta.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), en 1952, el Partido Comunista de la entonces Unión Soviética estaba integrado por cinco miembros: Vladimir Lenin, Iósif Stalin, Lev Kámenev, Nikolái Krestinski y Lev Davídovich, mejor conocido como León Trostky.

En 1924, Lenin murió. Ahí comenzaron los problemas para Trotsky, pues el liderazgo del partido lo tomó Stalin, por lo que inició una lucha por el poder entre ambos. León fue el único que se atrevió a oponerse a las ideas de Iósif, lo que lo obligó a exiliarse para mantenerse con vida.

León Trotsky se exilió en Turquía en 1929. Posteriormente, en Francia y después en Noruega, donde los soviéticos metieron presión para que saliera de ahí. Sin embargo, un país fue el único que le ofreció asilo político: México.

A finales de 1936, Diego Rivera, simpatizante de la ideología del líder ruso, le pidió al entonces presidente de la República Lázaro Cárdenas que lo aceptara. El mandatario aceptó y el soviético y su esposa Natalia Sedova llegaron a tierras aztecas en enero de 1937 para hospedarse en la casa de Rivera y Frida Kahlo, la icónica Casa Azul en Coyoacán.

En 1937, la pintora mexicana la regaló un autorretrato al político ruso. En el cuadro titulado Autorretrato dedicado a León Trotsky, Frida Kahlo viste una falda bordada, un chal con flecos y flores adornan su cabello mientras sostiene un ramo de flores y una carta en la que se lee: "Para Leon Trotsky con todo cariño, dedico ésta pintura, el día 7 de noviembre de 1937. Frida Kahlo. En San Ángel, México".

Ese regalo marcó el inicio del efímero romance entre ambos. Existen dos versiones respecto a su idilio: la primera por una venganza de Frida a Diego porque éste le había sido infiel con su hermana, la fotógrafa y curadora de arte Cristina Kahlo; la segunda, por la química entre los dos.

León Trotsky vivió en la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera durante dos años, tiempo en el que mantuvieron una ardiente relación. No obstante, cuando el pintor mexicano se enteró, el revolucionario ruso y su esposa se tuvieron que mudar. Su amorío quedó plasmado en cartas que ambos se enviaban. A continuación te presentamos una escrita por Trotsky.

"Frida, amada,

Al contemplar esta noche tu rostro de cervatillo, he descubierto que jamás conseguiré hacerte a un lado de mi cabeza no se diga de mi corazón. Arde mi sangre como una lámpara votiva al lado de mi mesa, y es como un cerrojo (parte ilegible en el original) una noche en Colloacan (sic). Dejo este papel debajo de tu puerta. Y debo volver a aclarar que no hubo diferencias entre nosotros. Ni la espina dorsal abre un surco insalvable en los hemisferios de una espalda. Me cuesta precisar en cualquier caso, tal vez por mi alma eslava, si ese espacio abierto entre nosotros podrá cerrarse y cicatrizar.

Te amé desde siempre y a escondidas. Me encontraba dueño de un juego de principios en los que me arrellanaba como un castor, y esquivaba el fantasma de tu bigote, tu porte de soldadera y esa sed de besos capaz de (parte ilegible).

He pagado con creces ese acto de soberbia, el hacerte mía. Yo viví una de esas desafortunadas juventudes, y a tu lado he volado como el pájaro que vuela por el solo placer de volar, Frida (parte ilegible en el original) allí donde se supone que se enciende el fuego originario, pronto fueron rumores.