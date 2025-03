10 bandas que fueron parte de la era emo y puedes escuchar previo a la marcha de 2025

Cada generación está marcada por un contexto sociocultural y los millennials vivieron en los años 2000 la era emo que derivó de esta subcultura regida por la melancolía, explica la Universidad Pontificia Comillas. El impacto de esta tribu urbana se dio en diversas áreas e industrias, especialmente en la música; en el marco de la Marcha Emo que se realizará el 15 de marzo en Ciudad de México (CDMX), recordamos 10 bandas que fueron parte de la ola emo.

Pandx, Insite, División minúscula, Allison y Kudai son algunas de las bandas de habla hispana que causaron revuelo durante la era emo porque evidenciaron y recordaron que la música es un lenguaje universal y por eso es una manifestación de los movimientos culturales.

Estas cinco bandas son muestra de que el boom emo arrasó en México y Latinoamérica. Mientras Kudai es de origen chileno, las otras bandas son mexicanas. Canciones como “Frágil” (Allison), “Cita en el quirófano” (Pandx) y “Siempre me dejas” (Insite) fueron parte de los hits de los años 2000 y por eso se mantienen en la memoria del colectivo.

Kudai y Allison fueron parte de la ola emo musical en los años 2000. Fotos: Pinterest.

Cuando se habla de la era emo, hay artistas clave en la escena internacional y cinco bandas que son muestra de esto son My Chemical Romance, AFI, Panic! at the Disco, Paramore y Fall Out Boy. Al igual que las bandas de habla hispana, se mantuvieron fieles a las letras musicales melancólicas y una estética acorde a la moda emo.

Uno de los mayores éxitos de My Chemical Romance fue “Helena”, canción lanzada en 2004 y que es parte del disco “Three cheers for sweet revenge”. En tanto, AFI tiene entre sus éxitos musicales “Silver and Cold” que lanzó en 2003 mediante su álbum “Sing the Sorrow”. Y, sí, un clásico de Paramore es “That’s What You Get” que dio a conocer en 2008 y es parte del álbum “Riot!”.

Qué significa ser emo

Como toda tribu urbana, los emo tienen un perfil definido que abarca desde su código de vestimenta hasta su filosofía de vida. El Español indica que es una corriente juvenil cuya bandera es la tristeza. Al respecto, la Universidad Pontificia Comillas añade que estos jóvenes buscan protección mediante su grupo luego de vivir el rechazo social.

Dos bandas en la escena internacional vinculadas con el boom emo son Fall Out Boy y AFI. Fotos: Pinterest.

Esto genera que se apeguen al “estilo emotional hardcore”, de acuerdo con El Español, de modo que la casa de estudios indica que esto pone de manifiesto la “cristalización de la personalidad” que puede tener efecto en la salud mental en la vida adulta.