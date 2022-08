"Me veo en 10 años curando el cáncer": Michelle, la niña mexicana con el coeficiente intelectual de Einstein

Al principio, los padres de Michelle notaron que su hija aprendía rápidamente las cosas. Sin embargo, no pensaron que era algo fuera de lo normal, pues desde los cuatro meses recibió estimulación temprana.

Con el paso del tiempo, la pequeña comenzó a tener actitudes de rechazo al asistir a la escuela y aislamiento de sus compañeros desde la educación preescolar, escalando hasta la primaria.

“Estaba en segundo de primaria y yo me aislaba, no quería entrar a la escuela, pero me veía como una niña normal”, expresó Michelle en entrevista con Paulina Greenham y Alejandro Cacho en el programa Esta Mañana de El Heraldo Media Group.