TikToker español queda deforme tras visitar al dentista en México: "Nunca supe qué me hicieron"

Vaya experiencia la que le tocó vivir a un TikToker de origen español quien se encontraba disfrutando de unas tranquilas vacaciones en la Península de Yucatán, México, sin embargo, tuvo que buscar con urgencia un dentista debido a un fuerte dolor de muelas que comenzó a experimentar durante su estancia.

Lo que vendría después se convertiría en una de las experiencias más desafortunadas que había vivido ya que en la consulta le dijeron que tendrían que sacare una muela, procedimiento que el dentista realizó casi de manera inmediata. Esto no fue lo más extraño, ya que fue solo cuestión de horas para que el rostro del joven comenzara a deformarse.

Fue en la cuenta de TikTok @incubadoradelanzamientos en donde el usuario Dani Schepers compartió un video en el cual relató la el desafortunado episodio que vivió mientras disfrutaba de unos días de descanso en uno de sus lugares preferidos en el mundo.

Rostro de TikToker se deforma tras visitar al dentista en México

Dani Schepers compartió con los internautas el mal momento que vivió en México luego de visitar a un dentista tras haber comenzado a tener un dolor de muela.

"Un día me levanté con la boca que me dolía mucho, sentía como que la muela me estaba saliendo, entonces decidí ir al dentista", narró el TikToker al inicio del video.

Dado que se encontraba en un país extranjero, Dani no sabía a dónde acudir para atender su molestia, por lo que terminó yendo a un hospital general, desde donde lo canalizaron a una especie de "clínica" en la que, de acuerdo con sus palabras, todo fue muy "raro", describió.

"Tardó 30 segundos el doctor en verme la boca y decirme que tenían que sacarme la muela. Lo cierto es que todo era muy raro porque, no sé, fue todo muy inmediato, no se firmó ningún papel, y cuando me quise dar cuenta tenía los instrumentos en la boca", destacó el TikToker.

Al siguiente día al despertar, Dani se percató al mirarse al espejo que tenía su rostro muy inflamado, sin embargo fue hasta dos días después que se le comenzó a deformar el rostro del lado derecho debido a la hinchazón. En el video se puede apreciar la magnitud de la inflamación que presentó en aquel momento.

Finalmente, el joven cierra su video asegurando que hasta la fecha nunca supo realmente qué fue lo que le hicieron. Para ver el video da click en este enlace.

