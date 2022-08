Cesia se lleva los 50 mil pesos por la mejor interpretación a dueto en la Gran Final de La Academia

La Academia 20 años está a punto de llegar a su fin, pues hoy se llevó a cabo el concierto número 18 para que al llegar al 19 de por concluido el reallity, sin embargo, este sábado se vivió la parte I de la final del concurso y cabe destacar que en esta ocasión no hubo expulsados pero sí ganadores.

En esta noche de duetos con el 54.99% de los votos, Cesia ganó 50 mil pesos al interpretar el mejor de la noche, acompañada de la exparticipante de La Academia, Erika Alcocer.

Noche de duetos

Esta noche se vivió un concierto diferente, pues en lugar de que los duetos fueran interpretados entre alumnos de La Academia, se realizaron entre exacadémicos y concursantes de la generación actual.

Andrés y Myriam Montemayor

Los primeros grandes inaugurales fueron Andrés y Myriam Montemayor, la primera ganadora de La Academia interpretando "Ya no vives en mi", sin embargo, la actuación no fue del agrado de los críticos, pues aseguraron que la dupla entre los cantantes no fue la mejor ya no lo lograron realizar una presentación homogénea y se notó una gran diferencia entre la experiencia vocal y escénica entre ambos.

Cesia y Erika Alcocer

El segundo dueto y el ganador que definitivamente se llevó las palmas y la ovación de los críticos fue el que realizaron Cesia y Erika con el tema "Cosas del amor", pues los jueces aseguraron que lograron realizar una interpretación que no dejó cabida a la inexperiencia mostrando las grandes voces que ambas artistas poseen.

Rubí y Meny Carrasco

La racha de los buenos duetos continuó con las voces de Meny y Rubí que también se llevaron las palmas de los espectadores, al lucir las dos voces de manera fantástica con la canción "La pareja ideal", pues el carisma y el talento del exacadémico hicieron vibrar el escenario.

Mar y Erick Sandoval

Los penúltimos de la noche arrasaron con las críticas, Mar y Erick Sandoval interpretaron el tema "Amárrame", en el que combinaron la sensualidad, el talento y el baile, así como la increíble fuerza vocal de los artistas, por su puesto se llevaron los mejores comentarios de los críticos.

Nelson y Paola

Finalmente y para cerrar con broche de oro, los guatemaltecos Paola, ganadora de La Academia y Nelson cantaron a todo pulmón y lograron colocarse como una de las parejas favoritas de la noche.

