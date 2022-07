Jornada 6 Liga MX: Qué canal transmite y a qué hora ver los partidos del Torneo Apertura 2022

Este viernes 29 de julio se reanudan las actividades del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX con el inicio de la Jornada 6, por lo que aquí te presentamos los detalles del partido entre FC Juárez contra Toluca para que no te quedes en fuera de lugar.

FC Juárez vs Toluca: cómo llegan los equipos

El conjunto fronterizo llega al partido después de perder sus últimos dos partidos de manera consecutiva; actualmente se ubica en la posición 10 que otorga pase al repechaje con 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y dos derrotas.

Por otra parte, los Diablos del Toluca se han colocado como unos de los favoritos en el inicio de este torneo al sumar 12 unidades gracias a cuatro victorias y solo una derrota. A media semana vencieron a domicilio al Club León, otro de los contendientes al título.

FC Juárez vs Toluca: dónde y a qué hora ver

El partido entre FC Juárez contra Toluca se jugará este viernes 29 de julio en cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 21:05 horas. Las acciones las podrás seguir completamente en vivo por la señal de Fox Sports y Fox Sports Premium.

El resto de la Jornada 6

Las acciones de la Jornada 6 continuarán el día de mañana con el partido entre Cruz Azul y Necaxa en punto de las 17:00 horas (TUDN); más tarde, a las 19:05 horas, Tigres recibirá a los Gallos de Querétaro (Afizzionados). Las acciones del sábado 30 de julio terminarán en punto de las 21:05 horas con tres partidos: Chivas vs Pachuca (Afizzionados y TUDN), Tijuana vs Mazatlán (Fox Sports) y Puebla vs Atlético San Luis (Azteca Deportes).

Para el domingo 31 de julio, Pumas de la UNAM recibirá a Rayados de Monterrey (TUDN) en punto de las 12:00 horas; a las 19:05 horas, Santos Laguna le hará los honores al actual bicampeón, Atlas de Guadalajara (TUDN); y las acciones terminan a las 21:05 con el encuentro entre el Club León frente al América (Fox Sports).

Así marcha la Tabla General de la Liga MX

Con cinco partidos disputados, la Tabla General del Torneo Apertura 2022 es liderada por los Rayados de Monterrey con 12 puntos; Toluca, Tigres y Necaxa complementan los cuatro lugares que otorgan pase directo a la Liguilla.

En zona de repechaje avanzan Puebla, Pachuca, Pumas, Tijuana, León, Juárez, Cruz Azul y Atlético San Luis.

Finalmente, fuera de puestos de reclasificación están Santos, Chivas, América, Atlas, Mazatlán y Gallos de Querétaro.

