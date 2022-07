Códigos de vestimenta en el Metaverso y qué ropa usar en el mundo digital

Pues sí mi querido lector, todavía podemos elegir si entramos en el metaverso o no, pero según dicen los expertos, en un futuro no muy lejano eso ya no será una opción. Y por si no se veía complicado este tema, no nada más tendremos que entrarle, sino que tenemos que ver qué nos vamos a poner para ir a la fiesta, aunque yo sigo sobre lo mismo que dije hace algunos meses en este mismo espacio: No me emociona nada el futuro que se avecina con respecto a este tema.

Hablemos de los códigos de vestimenta en el metaverso. Como si no fuera suficiente tenernos que vestir y adornarnos en el mundo real, concedernos nuestros caprichitos constantes y sonantes, ahora también se los tenemos que dar a nuestro ser que existe en esa otra dimensión, a nuestro otro yo. ¡Y si esa yo me sale como ésta, creo que seguiré trabajando toda mi vida!

Te voy a decir lo que ya está pasando hoy mismo mientras lees tu dosis semanal de Caprichos Millonarios. Las firmas de prestigio de moda Tom Brown, Prada y Balenciaga ya entraron en el metaverso y venden ropa en una tienda de avatares, en donde cada prenda está representada a la perfección, los cortes, caídas, sombras y costuras de las telas parecen reales y tienen los objetos de moda del momento para que tú y tu mini tú puedan ser gemelos.

Los precios son un poco más baratos, van desde los 299 a los 899 dólares y hasta hay algunas prendas que te dan gratis. Bueno, en este mundo nada es gratis, lo que pasa es que las marcas saben que el que pega primero pega dos veces y hay ciertas movidas en las que vale la pena posicionarse como una marca de moda y que acapare un público nuevo o que quizá no se encuentra tan identificado con la marca, pero que por medio de este espacio lo podrá hacer.

La moda virtual no es un capricho de las marcas, es una jugada con estrategia que hacen para lograr encontrarse en una intersección en donde todos se encuentren, celebridades, fashionistas, diseñadores y gamers.

¿Pero por qué alguien decidiría vestir su avatar, y por qué ya que lo vestiría decidiría comprarle ropa de marca de lujo? Pues muy sencillo, por la misma razón que decidimos vestirnos todos los días con ropa diferente y de marcas de lujo: Para combinar nuestro atuendo con nuestro estado de ánimo. Y porque también la ropa nos ayuda a expresar sin palabras quienes somos y nuestra creatividad. Las marcas a su vez nos dan algo que como sociedad nos caracteriza desde hace cientos de años: La búsqueda de estatus, el diferenciarnos por medio de él. Nos guste o no, es lo que es.

Y ahora, por lo visto, ni siquiera el mundo virtual se salva de ello. Yo no conozco mucho de gaming, pero en una conferencia me platicaban que también los premios que existen son diferenciadores de estatus, algunos se ganan y muchos otros se compran, un paralelismo a la vida misma, para aquellos que se me escandalicen. Es parte de y somos parte de. La pregunta es: ¿Seremos parte de este metauniverso también?

ILUSTRACIÓN: GUSTAVO ORTIZ

MAAZ