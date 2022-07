Mamás piden "castigo" para maestra de Edomex por publicar fotos en bikini

Madres de familia de una primera del Estado de México han emprendido una campaña para que las autoridades escolares reprendan a una docente de primaria que en sus perfiles de redes sociales suele subir fotos en bikini, pues consideran que “da una mala imagen” y que “no es bueno que enseñe su cuerpo”.

En redes sociales, la mayoría consideró que los padres y madres de familia exageran con sus opiniones, pues la maestra no usa cuentas educativas para subir ese contenido, sino que sólo lo hace en sus redes personales, las cuales no deberían ser del interés de la comunidad estudiantil. Los más conservadores creen que Arely no debería tener fotos de ese estilo porque “tiene que ser un ejemplo” y tiene que “estar comprometida 24-7” y que debería ser “destituida”.

La joven se defiende

La docente, identificada como Arely de 25 años, comentó que está en el periodo de vacaciones, además de que sus redes sociales son personales y puede subir cosas de su vida personal. Algunos medios locales han afirmado que la inconformidad comenzó cuando una madre se percató que su marido estaba mirando el perfil de la profesora.

La joven agregó: “Jamás me he vestido de manera que puedan considerar indebida frente a mis alumnos. Nunca traigo falda ni short, siempre uso pantalón y blusa, todo cubierto con mi delantal. Jamás les he dado mi Facebook a mis estudiantes, pues tienen cinco años y ni siquiera deben tener redes sociales”.

Por el momento, las instancias escolares, tanto del plantel, como a nivel estatal, no se han pronunciado sobre este caso, el cual en las últimas horas se ha vuelto viral en diversas redes sociales.

