Guaynaa pide permiso para "sexualizar" su concierto con "Rebota": VIDEO

La canción "Rebota" es uno de los grandes éxitos de Guaynaa e inclusos sus fieles fanáticos ven en este tema todo un himno que marcó la carrera del puertorriqueño; sin embargo, también ha causado polémica entre ciertos grupos porque en la letra se sexualiza a las mujeres y es algo que el propio cantante ha reconocido, por lo que no tiene miedo en evitarla si así son los deseos del público, tal y como demostró este fin de semana.

Guaynaa se volvió viral en TikTok por un gesto muy caballeroso que tuvo en uno de sus últimos shows, donde no dudó en detener su concierto para pedirle permiso a los asistentes, especialmente a las mujeres, para cantar "Robota" y con ello sexualizarlas, un hecho que fue aplaudido en redes sociales porque los fanáticos afirman que el reguetonero entendió a la perfección lo que es el consentimiento.

El sábado en la noche, el puertorriqueño cerró el festival de música "Pepsi Fest, sabor sin reglas", en El Salvador, donde no sólo dejó fascinados y con ganas de más a los asistentes, sino que dio una gran lección y se mostró a favor de las mujeres, pues antes de interpretar su inolvidable canción detuvo todo el espectáculo para dirigirse a todas las mujeres presentes en el recinto.

"¿Tengo el permiso de las nenas para sexualizar?", cuestionó antes de agregar: "Mi mamá siempre me dijo que siempre es mejor pedir permiso que pedir perdón. ¿Tengo el permiso de las nenas para sexualizar?", reiteró ante su audiencia.

En el momento, el lugar se llenó de gritos de todas las asistentes, quienes no dudaron en darle el "sí" a Guaynaa y escuchar, cantar y bailar "Rebota", canción con la que alcanzó la fama mundial. Asimismo, tras la aprobación del público, dio la señal a su equipo para iniciar con el clásico "mamarre"; mientras tanto las luces se apagaron para llenar el lugar con iluminación azul y amarilla a la vez que el público gritaba de emoción.

Por su parte, los usuarios de Tiktok no dudaron en dejar su apoyo al cantante con comentarios como "este hombre es hermoso", "consentimiento", "mi rey, no me pida permiso para cantar tremendo tema", "pidió permiso, qué lindo", qué respetuoso" y "ahora quiero ir a un concierto de él".

A pesar de ello, hubo algunos usuarios que desataron la polémica ante el actuar de Guaynaa y expresaron comentarios como "la gente se ofende por todo", "hoy en día creo que tocará pedir permiso para respirar" y "¿consentimiento cuando ya sacó la canción?".

